Расписание «Фестивального лета Рязани»

когда что где

июнь

4 июня (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

4 июня (пт) 18:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»

Концерт «Я вам не говорю» — заслуженная

артистка России Л.Голикова Лесопарк

5июня (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba

в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

5 июня (сб) 18:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»

Концерт «Когда струны поют»

Квартет русских инструментов «Парафраз»

Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова ЦПКиО Зелёный театр

5 июня (сб) 18:00 Старт проекта «Лови лето» Лесопарк

5 июня (сб) 18:00 Концерт солистов КДЦ «Октябрь» Сквер Скобелева

5 июня (сб)

18:00 Фестиваль «Праздник детства» ко Дню защиты детей ЦПКиО, площадь Зелёного театра

5 июня (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера»

Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь

Зелёного театра

5 июня (сб)

18:00 Вечер социальных танцев

«Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

5 июня (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Onegene, Nikogda, А.Маранкина,В.Абрамова, Д.Сперанская, А.Шепелева, А.Соловьёва, Ю.Шамина, А.Сафонов, ансамбль «Живая вода», танцевальные команды«Конспирация» и«Funky Orange» ЦПКиО Зелёный театр

6 июня (вс)

12:00 Праздник «Солнечный город детства» ко Дню защиты детей ЦПКиО, площадь Зелёного театра

6 июня (вс) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»

Концерт «Я вам не говорю» — заслуженная

артистка России Л.Голикова ПаркГагарина Летняя эстрада

6 июня (вс)

18:00 «Воскресный вечер в парке»

Концерт «От печали до радости»

Ансамбли «Никулинка» и «Русский КВАС» ЦПКиО

Зелёный театр

11 июня (пт) 18:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

11 июня (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

12 июня (сб) Проект «Спортивные выходные»

8:30 — ЦПКиО

9:00 — Новопавловская роща

9:00 — Парк им.Гагарина

9:30 — Лесопарк

10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка)

10:00 — Парк морской славы

10:00 — Комсомольский парк

10:00 — Сквер им.Александрова парки города

12 июня (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba

в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

12 июня (сб) 11:00 Физкультурно-оздоровительное мероприятие

«Забег, посвящённый Дню России» Комсомольский парк

12 июня (сб) 14:00 Концертная программа «С Днём России»

в рамках проекта «Лови лето»

Мастер-класс «Матрешка» Лесопарк

12 июня (сб) 14:00 Концерт Культурного центра МВД и Академии ФСИН

«Тверже шаг в строю России!» ЦПКиО Зелёный театр

12 июня (сб) 16:00 «Ночная лига» — 1-й отборочный тур

соревнования по баскетболу 3х3 Лесопарк

12 июня (сб) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»

Концерт «Когда струны поют»

Квартет русских инструментов «Парафраз»

Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова ЦПКиО

Зелёный театр

12июня (сб) 18:00 Концерт «Люблю тебя, моя Россия!» ко Дню России Сквер Скобелева

12 июня (сб) 18:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» пос.Борки

12 июня (сб)

18:00 Патриотический фестиваль «Россия молодая» ко Дню России ЦПКиО Зелёный театр

12 июня (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

12 июня (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

13 июня (вс)

14:00 Фестиваль любительских театров «Восход» ЦПКиО

Зелёный театр

13 июня (вс) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Парк Гагарина Летняя эстрада

13 июня (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

14 июня (пн)

14:00 Фестиваль любительских театров«Восход» ЦПКиО

Зелёный театр

14 июня (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

15 июня (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

17 июня (чт) 15:00 Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег, посвящённый Дню медицинского работника» Лесопарк

18июня (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

18 июня (пт) 17:00 «Танцуем в парке» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

18 июня (пт) 18:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Когда струны поют» Квартет русских инструментов «Парафраз» Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова Лесопарк

18 июня (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

19 июня (сб) Проект «Спортивные выходные» 8:30 — ЦПКиО 9:00 — Новопавловская роща 9:00 — Парк им.Гагарина 9:30 — Лесопарк 10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка) 10:00 — Парк морской славы 10:00 — Комсомольский парк 10:00 — Сквер им.Александрова парки города

19 июня (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

19 июня (сб) 11:00 Выставка кошек и собак «Верные друзья» Лесопарк

19 июня (сб) 13:00 Мастер-класс «Ягодное лукошко» Лесопарк

19 июня (сб) 17:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» пос.Семчино

19 июня (сб)

17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Нас песня вела к Победе» Мужской песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы» ЦПКиО

Зелёный театр

19июня (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

19 июня (сб) 18:00 Концерт «Я люблю тебя, жизнь» ко Дню медицинского работника Сквер Скобелева

19 июня (сб)

18:00 Фестиваль здоровья «Без уколов» ко Дню медицинского работника ЦПКиО, площадь Зелёного театра

19 июня (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

19 июня (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

19 июня (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

19 июня (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

20 июня (вс) 16:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» пос.Никуличи

20 июня (вс)

16:00 Проект «Театр в парке»

Драмтеатр, детский спектакль ЦПКиО

Зелёный театр

20 июня (вс) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Парк Гагарина Летняя эстрада

20 июня (вс)

18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт вокальной группы «Парадиз» ЦПКиО

Зелёный театр

20 июня (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

20 июня (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

21 июня (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

22 июня (вт) Исполнение песни А.Александрова «Священная война» Флешмоб с участием мужчин-рязанцев, в том числе отцов многодетных семей ул.Почтовая, памятник Евпатию Коловрату

22 июня (вт) 18:00 Акция «Белый журавль» ЦПКиО Зеленый Театр

22 июня (вт) 18:00 Кинопоказ под открытым небом фильма в рамках Регионального кинофестиваля «Завтра была война» Лесопарк

24 июня (чт) 10:00 Плоггинг-забег Лесопарк

24 июня (чт) 18:00 Концерт «Парад 45 года!!!», посвящённый 76-летию Победы в ВОВ Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

25 июня (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

25 июня (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

25 июня (пт) 18:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Живая музыка экрана» Камерный ансамбль «Солисты Рязани» Лесопарк

25 июня (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

26 июня (сб) Проект «Спортивные выходные» 8:30 — ЦПКиО 9:00 — Новопавловская роща 9:00 — Парк им.Гагарина 9:30 — Лесопарк 10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка) 10:00 — Парк морской славы 10:00 — Комсомольский парк 10:00 — Сквер им.Александрова парки города

26 июня (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

26 июня (сб) 16:00 «Ночная лига» — 2-й отборочный тур соревнования по баскетболу 3х3 Лесопарк

26 июня (сб) 17:00 Танцевальный марафон «Бит» Лесопарк

26 июня (сб)

17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Музыка для счастья» Камерный ансамбль «Солисты Рязани» ЦПКиО,

Зелёный театр

26 июня (сб) 17:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» пос.Дягилево

26 июня (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

26 июня (сб) 18:00 Концерт солистовМКЦ Сквер Скобелева

26 июня (сб)

18:00 Молодёжный фестиваль «Живи ярко!» ко Дню молодёжи ЦПКиО, площадь Зелёного театра

26 июня (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

26 июня (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО, Танцверанда

26 июня (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО, Зелёный театр

27 июня (вс) 16:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» Сквер Керамзавода

27 июня (вс) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Парк Гагарина Летняя эстрада

27 июня (вс)

17:00 Фестиваль «День молодёжи»

совместно с министерством образования и молодёжной политики Рязанской области ЦПКиО, площадь Зелёного театра

27 июня (вс) 18:00 «Вечер живой музыки в Лесопарке» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк

27 июня (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

28 июня (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

29 июня (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

июль

1 июля (чт) 16:00 Детскотека «Зажигай-ка» Лесопарк

2 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

2 июля (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

2 июля (пт) 18:00 Фестиваль дворовых игр «Моё счастливое детство» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк

2 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

3 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

3 июля (сб) 12:00 Мастер-класс «Игрушка из фетра» Лесопарк

3 июля (сб) 17:00 Концерт М.Видяпиной ЦПКиО Зелёный театр

3 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

3 июля (сб) 18:00 Концерт солистов МКЦ «Молодость» ко Дню молодёжи Сквер Скобелева

3 июля (сб)

18:00 «Фестиваль Добрых Дел» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

3 июля (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

3 июля (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

3 июля (сб) 19:00 Концерт В.Рязановой и группы «Вега» ЦПКиО Зелёный театр

3 июля (сб) 20:30 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

4 июля (вс)

16:00 Проект «Театр в парке»

Драмтеатр, детский спектакль ЦПКиО

Зелёный театр

4 июля (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

4 июля (вс)

18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Все краски лета» Клуб эстрадной музыки Ю.Цветковой ЦПКиО

Зелёный театр

4 июля (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

4 июля (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО, Зелёный театр

5 июля (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

6 июля (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

9 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

9 июля (пт) 17:00 Экологический марафон «Чистый воздух» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк

9 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

10 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

10 июля (сб) 17:00 Городской квест «По медвежьим следам» Лесопарк

10 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

10 июля (сб) 18:00 Концерт «Ромашковое счастье» ко Дню семьи, любви и верности Сквер Скобелева

10 июля (сб)

18:00 Семейный фестиваль «Истории Любви» ко Дню семьи, любви и верности ЦПКиО, площадь Зелёного театра

10 июля (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

10 июля (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

10 июля (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Музыка любви» ко Дню семьи, любви и верности ЦПКиО, площадь Зелёного театра

10 июля (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

11 июля (вс) 16:00 Мастер-класс «Бумажная аппликация» Лесопарк

11 июля (вс)

16:00 Проект «Театр в парке»

Драмтеатр, детский спектакль ЦПКиО

Зелёный театр

11 июля (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

11 июля (вс) 18:00 Фестиваль уличных танцев «PROдвижение» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк

11 июля (вс)

18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Век любви» ко Дню семьи, любви и верности ЦПКиО

Зелёный театр

11 июля (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

11 июля (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

12 июля (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

13 июля (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

16 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

16 июля (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

16 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

17 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

17 июля (сб) 12:00 Фестиваль творчества «Краски» Мастер-класс «Объемная открытка» Лесопарк

17 июля (сб) 17:00 Концерт Ю.Смирновой ЦПКиО Зелёный театр

17 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

17 июля (сб) 18:00 Концерт М.Степановой Сквер Скобелева

17 июля (сб)

18:00 Фотофестиваль «Объективное мнение»

ко Дню фотографа ЦПКиО, площадь Зелёного театра

17 июля (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

17 июля (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

17 июля (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

17 июля (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

18 июля (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

18 июля (вс)

18:00 «Воскресный вечер в парке» Проект «Театр в парке» Драмтеатр, спектакль для взрослых ЦПКиО

Зелёный театр

18 июля (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

18 июля (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

19 июля (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

20 июля (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

21 июля (ср) 16:00 «Спортивный Openair» в Лесопарке Лесопарк

23 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

23 июля (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

23 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

24 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

24 июля (сб) 15:00 Поэтический турнир «Словесный батл» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

24 июля (сб)

16:00 «Ночная лига» — финал соревнования по баскетболу 3х3 Лесопарк

24 июля (сб) 17:00 Народная кавер-группа «Балалайка 62» Узбекский национальныйанс.«Все свои» ЦПКиО Зелёный театр

24 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

24 июля (сб) 18:00 Концерт «Две Звезды» Сквер Скобелева

24 июля (сб)

18:00 Акустический вечер «Песня. Гитара. Парк.» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк

24 июля (сб)

18.00 Фестиваль национальных культур «Люди» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

24 июля (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

24 июля (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

24 июля (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Народы и традиции» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

24 июля (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

25 июля (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

25 июля (вс)

18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Ни минуты покоя» Эстрадно-духовой оркестр ДК «Приокский» Солист Ю.Баранов ЦПКиО

Зелёный театр

25 июля (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

25 июля (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

26 июля (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

27 июля (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

30 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

30 июля (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

30 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

31 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

31 июля (сб)

17:00 Фестиваль «Летние Дни джаза» ЦПКиО

Зелёный театр

31 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

31 июля (сб) 18:00 Концерт «Городсказка, городмечта!», посвящённый Дню города Сквер Скобелева

31 июля (сб) 18:00 Фестиваль «Арт-полянка» в рамкахпроекта «Лови лето» Лесопарк

31 июля (сб)

18:00 День города ЦПКиО, площадь Зелёного театра

август

1 августа (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

1 августа (вс) 18:00 День города ЦПКиО

Зелёный театр, площадь Зелёного театра

1августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

2августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

3 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

6августа (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

6 августа (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

6августа (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

7августа (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

7 августа (сб)

12:00 Книжный фестиваль «Сова» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк

7 августа (сб) 17:00 Концерт «Первый спас медовый – будьте все здоровы» Театр народной песни «Узорочье» ЦПКиО Зелёный театр

7 августа (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

7 августа (сб) 18:00 Концерт солистов МКЦ Сквер Скобелева

7 августа (сб) 18:00 Фестиваль домашних животных «Лапы и хвост» ко Всемирному дню кошек ЦПКиО, площадь Зелёного театра

7 августа (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

7 августа (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

7 августа (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Регги-концерт «Музыка солнца» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

7 августа (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

8 августа (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

8 августа (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт Э.Хрусталёвой и ансамбля «Мама джаз» ЦПКиО

Зелёный театр

8 августа (вс) 18:00 Турнир «Богатырские игры» Лесопарк

8 августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

8 августа (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО, Зелёный театр

9 августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

10 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

13 августа (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

13 августа (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

13 августа (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

14 августа (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

14 августа (сб) 17:00 Концерт ВИА «Диапазон» УВД Рязанской области ЦПКиО Зелёный театр

14 августа (сб) 17:00 Выставка-ярмарка «Мастер-парк» Лесопарк

14 августа (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

14 августа (сб) 18:00 Концерт М.Видяпиной Сквер Скобелева

14 августа (сб) 18:00 Фестиваль «Рязань спортивная» ко Дню физкультурника ЦПКиО, площадь Зелёного театра

14 августа (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

14 августа (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

14 августа (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «В движении» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

14 августа (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

15 августа (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

15 августа (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Ах, лето!» Солисты КДЦ «Октябрь» ЦПКиО

Зелёный театр

15 августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

15 августа (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

16 августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

17 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

19 августа (чт) 17:00 Мастер-класс «Композиция из сухоцветов» Лесопарк

20 августа (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

20 августа (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

20 августа (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

21 августа (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

21 августа (сб) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» ЦПКиО

Зелёный театр

21 августа (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева

21 августа (сб) 18:00 Концерт солистов МКЦ «Молодёжный микс» к Международному дню молодёжи Сквер Скобелева

21 августа (сб) 18:00 Семейный праздник «В парке чудес» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

21 августа (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

21 августа (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

21 августа (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

21 августа (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

22 августа (вс) 14:00 Концертная программа «Сердце моё – Россия!» Лесопарк

22 августа (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

22 августа (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт ансамбля «Диксиленд» ЦПКиО

Зелёный театр

22 августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

22 августа (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

23 августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

24 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

27 августа (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

27 августа (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк

27 августа (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

28 августа (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

28 августа (сб) 17:00 Концерт солистов и коллективов учреждений дополнительного образования ЦПКиО Зелёный театр

28 августа (сб) 17:00 Фестиваль «Современный ребёнок» День открытых дверей учреждений доп.образования ко Дню знаний ЦПКиО, площадь Зелёного театра

28 августа (сб) 18:00 Закрытие проекта «Лови лето» Лесопарк

28 августа (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

29 августа (вс) 15:00 Фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков» ЦПКиО

Зелёный театр

29 августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

29 августа (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

30 августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

31 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

31 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк

сентябрь

3 сентября (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

4 сентября (сб) 16:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» ЦПКиО

Зелёный театр

4 сентября (сб) 18:00 Молодёжный фестиваль «Привет, студент!» совместно с ВУЗами города ЦПКиО, площадь Зелёного театра

4 сентября (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

4 сентября (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

4 сентября (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Фестиваль молодёжной музыки «Парковка» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

5 сентября (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

5 сентября (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт духового оркестра МКЦ ЦПКиО

Зелёный театр

5 сентября (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

5 сентября (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

10 сентября (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

11 сентября (сб) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» ЦПКиО

Зелёный театр

11 сентября (сб) 18:00 Фестиваль науки и техники «Мы первые» к Году науки и технологий ЦПКиО, площадь Зелёного театра

11 сентября (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

11 сентября (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

11 сентября (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Техномузыка» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

11 сентября (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

12 сентября (вс) 17:00 Проект «Летний вечер ’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада

12 сентября (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Разгуляйся, душа!» Песенно-инструмент. ансамбль «Отрада» ЦПКиО

Зелёный театр

12 сентября (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

12 сентября (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр

17 сентября (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая

18 сентября (сб) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» ЦПКиО

Зелёный театр

18 сентября (сб) 18:00 Закрытие сезона «Лето в парке» ЦПКиО, площадь Зелёного театра

18 сентября (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра

18 сентября (сб)

18:00 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда

18 сентября (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Закрытие сезона. Концерт «Лучшее» ЦПКиО, площадь Зелёного театра