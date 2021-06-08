Расписание «Фестивального лета Рязани» опубликовало управление культуры админситрации города.
|когда
|что
|где
|июнь
|4 июня (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|4 июня (пт) 18:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
Концерт «Я вам не говорю» — заслуженная
артистка России Л.Голикова
|Лесопарк
|5июня (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba
в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|5 июня (сб) 18:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
Концерт «Когда струны поют»
Квартет русских инструментов «Парафраз»
Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова
|ЦПКиО Зелёный театр
|5 июня (сб) 18:00
|Старт проекта «Лови лето»
|Лесопарк
|5 июня (сб) 18:00
|Концерт солистов КДЦ «Октябрь»
|Сквер Скобелева
|5 июня (сб)
18:00
|Фестиваль «Праздник детства» ко Дню защиты детей
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|5 июня (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера»
Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь
Зелёного театра
|5 июня (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев
«Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|5 июня (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Onegene, Nikogda, А.Маранкина,В.Абрамова, Д.Сперанская, А.Шепелева, А.Соловьёва, Ю.Шамина, А.Сафонов, ансамбль «Живая вода», танцевальные команды«Конспирация» и«Funky Orange»
|ЦПКиО Зелёный театр
|6 июня (вс)
12:00
|Праздник «Солнечный город детства» ко Дню защиты детей
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|6 июня (вс) 17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
Концерт «Я вам не говорю» — заслуженная
артистка России Л.Голикова
|ПаркГагарина Летняя эстрада
|6 июня (вс)
18:00
|«Воскресный вечер в парке»
Концерт «От печали до радости»
Ансамбли «Никулинка» и «Русский КВАС»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|11 июня (пт) 18:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|11 июня (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|12 июня (сб)
|Проект «Спортивные выходные»
8:30 — ЦПКиО
9:00 — Новопавловская роща
9:00 — Парк им.Гагарина
9:30 — Лесопарк
10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка)
10:00 — Парк морской славы
10:00 — Комсомольский парк
10:00 — Сквер им.Александрова
|парки города
|12 июня (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba
в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|12 июня (сб) 11:00
|Физкультурно-оздоровительное мероприятие
«Забег, посвящённый Дню России»
|Комсомольский парк
|12 июня (сб) 14:00
|Концертная программа «С Днём России»
в рамках проекта «Лови лето»
Мастер-класс «Матрешка»
|Лесопарк
|12 июня (сб) 14:00
|Концерт Культурного центра МВД и Академии ФСИН
«Тверже шаг в строю России!»
|ЦПКиО Зелёный театр
|12 июня (сб) 16:00
|«Ночная лига» — 1-й отборочный тур
соревнования по баскетболу 3х3
|Лесопарк
|12 июня (сб) 17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
Концерт «Когда струны поют»
Квартет русских инструментов «Парафраз»
Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова
|ЦПКиО
Зелёный театр
|12июня (сб) 18:00
|Концерт «Люблю тебя, моя Россия!» ко Дню России
|Сквер Скобелева
|12 июня (сб) 18:00
|Мобильный праздник «Музыка для всех»
|пос.Борки
|12 июня (сб)
18:00
|Патриотический фестиваль «Россия молодая» ко Дню России
|ЦПКиО Зелёный театр
|12 июня (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|12 июня (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|13 июня (вс)
14:00
|Фестиваль любительских театров «Восход»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|13 июня (вс) 17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|13 июня (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|14 июня (пн)
14:00
|Фестиваль любительских театров«Восход»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|14 июня (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|15 июня (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|17 июня (чт) 15:00
|Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег, посвящённый Дню медицинского работника»
|Лесопарк
|18июня (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|18 июня (пт) 17:00
|«Танцуем в парке» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|18 июня (пт) 18:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Когда струны поют» Квартет русских инструментов «Парафраз» Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова
|Лесопарк
|18 июня (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|19 июня (сб)
|Проект «Спортивные выходные» 8:30 — ЦПКиО 9:00 — Новопавловская роща 9:00 — Парк им.Гагарина 9:30 — Лесопарк 10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка) 10:00 — Парк морской славы 10:00 — Комсомольский парк 10:00 — Сквер им.Александрова
|парки города
|19 июня (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|19 июня (сб) 11:00
|Выставка кошек и собак «Верные друзья»
|Лесопарк
|19 июня (сб) 13:00
|Мастер-класс «Ягодное лукошко»
|Лесопарк
|19 июня (сб) 17:00
|Мобильный праздник «Музыка для всех»
|пос.Семчино
|19 июня (сб)
17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Нас песня вела к Победе» Мужской песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|19июня (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|19 июня (сб) 18:00
|Концерт «Я люблю тебя, жизнь» ко Дню медицинского работника
|Сквер Скобелева
|19 июня (сб)
18:00
|Фестиваль здоровья «Без уколов» ко Дню медицинского работника
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|19 июня (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|19 июня (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|19 июня (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|19 июня (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|20 июня (вс) 16:00
|Мобильный праздник «Музыка для всех»
|пос.Никуличи
|20 июня (вс)
16:00
|Проект «Театр в парке»
Драмтеатр, детский спектакль
|ЦПКиО
Зелёный театр
|20 июня (вс) 17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|20 июня (вс)
18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт вокальной группы «Парадиз»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|20 июня (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|20 июня (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|21 июня (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|22 июня (вт)
|Исполнение песни А.Александрова «Священная война» Флешмоб с участием мужчин-рязанцев, в том числе отцов многодетных семей
|ул.Почтовая, памятник Евпатию Коловрату
|22 июня (вт) 18:00
|Акция «Белый журавль»
|ЦПКиО Зеленый Театр
|22 июня (вт) 18:00
|Кинопоказ под открытым небом фильма в рамках Регионального кинофестиваля «Завтра была война»
|Лесопарк
|24 июня (чт) 10:00
|Плоггинг-забег
|Лесопарк
|24 июня (чт) 18:00
|Концерт «Парад 45 года!!!», посвящённый 76-летию Победы в ВОВ
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|25 июня (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|25 июня (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|25 июня (пт) 18:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Живая музыка экрана» Камерный ансамбль «Солисты Рязани»
|Лесопарк
|25 июня (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|26 июня (сб)
|Проект «Спортивные выходные» 8:30 — ЦПКиО 9:00 — Новопавловская роща 9:00 — Парк им.Гагарина 9:30 — Лесопарк 10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка) 10:00 — Парк морской славы 10:00 — Комсомольский парк 10:00 — Сквер им.Александрова
|парки города
|26 июня (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|26 июня (сб) 16:00
|«Ночная лига» — 2-й отборочный тур соревнования по баскетболу 3х3
|Лесопарк
|26 июня (сб) 17:00
|Танцевальный марафон «Бит»
|Лесопарк
|26 июня (сб)
17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Музыка для счастья» Камерный ансамбль «Солисты Рязани»
|ЦПКиО,
Зелёный театр
|26 июня (сб) 17:00
|Мобильный праздник «Музыка для всех»
|пос.Дягилево
|26 июня (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|26 июня (сб) 18:00
|Концерт солистовМКЦ
|Сквер Скобелева
|26 июня (сб)
18:00
|Молодёжный фестиваль «Живи ярко!» ко Дню молодёжи
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|26 июня (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|26 июня (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО, Танцверанда
|26 июня (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО, Зелёный театр
|27 июня (вс) 16:00
|Мобильный праздник «Музыка для всех»
|Сквер Керамзавода
|27 июня (вс) 17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|27 июня (вс)
17:00
|Фестиваль «День молодёжи»
совместно с министерством образования и молодёжной политики Рязанской области
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|27 июня (вс) 18:00
|«Вечер живой музыки в Лесопарке» в рамках проекта «Лови лето»
|Лесопарк
|27 июня (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|28 июня (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|29 июня (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|июль
|1 июля (чт) 16:00
|Детскотека «Зажигай-ка»
|Лесопарк
|2 июля (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|2 июля (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|2 июля (пт) 18:00
|Фестиваль дворовых игр «Моё счастливое детство» в рамках проекта «Лови лето»
|Лесопарк
|2 июля (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|3 июля (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|3 июля (сб) 12:00
|Мастер-класс «Игрушка из фетра»
|Лесопарк
|3 июля (сб) 17:00
|Концерт М.Видяпиной
|ЦПКиО Зелёный театр
|3 июля (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|3 июля (сб) 18:00
|Концерт солистов МКЦ «Молодость» ко Дню молодёжи
|Сквер Скобелева
|3 июля (сб)
18:00
|«Фестиваль Добрых Дел»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|3 июля (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|3 июля (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|3 июля (сб) 19:00
|Концерт В.Рязановой и группы «Вега»
|ЦПКиО Зелёный театр
|3 июля (сб) 20:30
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|4 июля (вс)
16:00
|Проект «Театр в парке»
Драмтеатр, детский спектакль
|ЦПКиО
Зелёный театр
|4 июля (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|4 июля (вс)
18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт «Все краски лета» Клуб эстрадной музыки Ю.Цветковой
|ЦПКиО
Зелёный театр
|4 июля (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|4 июля (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО, Зелёный театр
|5 июля (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|6 июля (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|9 июля (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|9 июля (пт) 17:00
|Экологический марафон «Чистый воздух» в рамках проекта «Лови лето»
|Лесопарк
|9 июля (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|10 июля (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|10 июля (сб) 17:00
|Городской квест «По медвежьим следам»
|Лесопарк
|10 июля (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|10 июля (сб) 18:00
|Концерт «Ромашковое счастье» ко Дню семьи, любви и верности
|Сквер Скобелева
|10 июля (сб)
18:00
|Семейный фестиваль «Истории Любви» ко Дню семьи, любви и верности
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|10 июля (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|10 июля (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|10 июля (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Музыка любви» ко Дню семьи, любви и верности
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|10 июля (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|11 июля (вс) 16:00
|Мастер-класс «Бумажная аппликация»
|Лесопарк
|11 июля (вс)
16:00
|Проект «Театр в парке»
Драмтеатр, детский спектакль
|ЦПКиО
Зелёный театр
|11 июля (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|11 июля (вс) 18:00
|Фестиваль уличных танцев «PROдвижение» в рамках проекта «Лови лето»
|Лесопарк
|11 июля (вс)
18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт «Век любви» ко Дню семьи, любви и верности
|ЦПКиО
Зелёный театр
|11 июля (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|11 июля (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|12 июля (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|13 июля (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|16 июля (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|16 июля (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|16 июля (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|17 июля (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|17 июля (сб) 12:00
|Фестиваль творчества «Краски» Мастер-класс «Объемная открытка»
|Лесопарк
|17 июля (сб) 17:00
|Концерт Ю.Смирновой
|ЦПКиО Зелёный театр
|17 июля (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|17 июля (сб) 18:00
|Концерт М.Степановой
|Сквер Скобелева
|17 июля (сб)
18:00
|Фотофестиваль «Объективное мнение»
ко Дню фотографа
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|17 июля (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|17 июля (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|17 июля (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|17 июля (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|18 июля (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|18 июля (вс)
18:00
|«Воскресный вечер в парке» Проект «Театр в парке» Драмтеатр, спектакль для взрослых
|ЦПКиО
Зелёный театр
|18 июля (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|18 июля (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|19 июля (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|20 июля (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|21 июля (ср) 16:00
|«Спортивный Openair» в Лесопарке
|Лесопарк
|23 июля (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|23 июля (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|23 июля (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|24 июля (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|24 июля (сб) 15:00
|Поэтический турнир «Словесный батл»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|24 июля (сб)
16:00
|«Ночная лига» — финал соревнования по баскетболу 3х3
|Лесопарк
|24 июля (сб) 17:00
|Народная кавер-группа «Балалайка 62» Узбекский национальныйанс.«Все свои»
|ЦПКиО Зелёный театр
|24 июля (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|24 июля (сб) 18:00
|Концерт «Две Звезды»
|Сквер Скобелева
|24 июля (сб)
18:00
|Акустический вечер «Песня. Гитара. Парк.» в рамках проекта «Лови лето»
|Лесопарк
|24 июля (сб)
18.00
|Фестиваль национальных культур «Люди»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|24 июля (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|24 июля (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|24 июля (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Народы и традиции»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|24 июля (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|25 июля (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|25 июля (вс)
18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт «Ни минуты покоя» Эстрадно-духовой оркестр ДК «Приокский» Солист Ю.Баранов
|ЦПКиО
Зелёный театр
|25 июля (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|25 июля (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|26 июля (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|27 июля (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|30 июля (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|30 июля (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|30 июля (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|31 июля (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|31 июля (сб)
17:00
|Фестиваль «Летние Дни джаза»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|31 июля (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|31 июля (сб) 18:00
|Концерт «Городсказка, городмечта!», посвящённый Дню города
|Сквер Скобелева
|31 июля (сб) 18:00
|Фестиваль «Арт-полянка» в рамкахпроекта «Лови лето»
|Лесопарк
|31 июля (сб)
18:00
|День города
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|август
|1 августа (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|1 августа (вс) 18:00
|День города
|ЦПКиО
Зелёный театр, площадь Зелёного театра
|1августа (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|2августа (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|3 августа (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|6августа (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|6 августа (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|6августа (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|7августа (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|7 августа (сб)
12:00
|Книжный фестиваль «Сова» в рамках проекта «Лови лето»
|Лесопарк
|7 августа (сб) 17:00
|Концерт «Первый спас медовый – будьте все здоровы» Театр народной песни «Узорочье»
|ЦПКиО Зелёный театр
|7 августа (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|7 августа (сб) 18:00
|Концерт солистов МКЦ
|Сквер Скобелева
|7 августа (сб) 18:00
|Фестиваль домашних животных «Лапы и хвост» ко Всемирному дню кошек
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|7 августа (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|7 августа (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|7 августа (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Регги-концерт «Музыка солнца»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|7 августа (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|8 августа (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|8 августа (вс) 18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт Э.Хрусталёвой и ансамбля «Мама джаз»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|8 августа (вс) 18:00
|Турнир «Богатырские игры»
|Лесопарк
|8 августа (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|8 августа (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО, Зелёный театр
|9 августа (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|10 августа (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|13 августа (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|13 августа (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|13 августа (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|14 августа (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|14 августа (сб) 17:00
|Концерт ВИА «Диапазон» УВД Рязанской области
|ЦПКиО Зелёный театр
|14 августа (сб) 17:00
|Выставка-ярмарка «Мастер-парк»
|Лесопарк
|14 августа (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|14 августа (сб) 18:00
|Концерт М.Видяпиной
|Сквер Скобелева
|14 августа (сб) 18:00
|Фестиваль «Рязань спортивная» ко Дню физкультурника
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|14 августа (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|14 августа (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|14 августа (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «В движении»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|14 августа (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|15 августа (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|15 августа (вс) 18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт «Ах, лето!» Солисты КДЦ «Октябрь»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|15 августа (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|15 августа (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|16 августа (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|17 августа (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|19 августа (чт) 17:00
|Мастер-класс «Композиция из сухоцветов»
|Лесопарк
|20 августа (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|20 августа (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|20 августа (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|21 августа (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|21 августа (сб) 17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|21 августа (сб) 17:30
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|Сквер Скобелева
|21 августа (сб) 18:00
|Концерт солистов МКЦ «Молодёжный микс» к Международному дню молодёжи
|Сквер Скобелева
|21 августа (сб) 18:00
|Семейный праздник «В парке чудес»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|21 августа (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|21 августа (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|21 августа (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|21 августа (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|22 августа (вс) 14:00
|Концертная программа «Сердце моё – Россия!»
|Лесопарк
|22 августа (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|22 августа (вс) 18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт ансамбля «Диксиленд»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|22 августа (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|22 августа (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|23 августа (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|24 августа (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|27 августа (пт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|27 августа (пт) 17:00
|Интерактивная программа «Арт-веранда»
|Лесопарк
|27 августа (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|28 августа (сб) 9:00
|Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|28 августа (сб) 17:00
|Концерт солистов и коллективов учреждений дополнительного образования
|ЦПКиО Зелёный театр
|28 августа (сб) 17:00
|Фестиваль «Современный ребёнок» День открытых дверей учреждений доп.образования ко Дню знаний
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|28 августа (сб) 18:00
|Закрытие проекта «Лови лето»
|Лесопарк
|28 августа (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|29 августа (вс) 15:00
|Фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|29 августа (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|29 августа (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|30 августа (пн) 18:00
|Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|31 августа (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|31 августа (вт) 12:00
|Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы»
|Лесопарк
|сентябрь
|3 сентября (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|4 сентября (сб) 16:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|4 сентября (сб) 18:00
|Молодёжный фестиваль «Привет, студент!» совместно с ВУЗами города
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|4 сентября (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|4 сентября (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|4 сентября (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Фестиваль молодёжной музыки «Парковка»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|5 сентября (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|5 сентября (вс) 18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт духового оркестра МКЦ
|ЦПКиО
Зелёный театр
|5 сентября (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|5 сентября (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|10 сентября (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|11 сентября (сб) 17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|11 сентября (сб) 18:00
|Фестиваль науки и техники «Мы первые» к Году науки и технологий
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|11 сентября (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|11 сентября (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|11 сентября (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Техномузыка»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|11 сентября (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр
|12 сентября (вс) 17:00
|Проект «Летний вечер’Ок!»
|Парк Гагарина Летняя эстрада
|12 сентября (вс) 18:00
|«Воскресный вечер в парке» Концерт «Разгуляйся, душа!» Песенно-инструмент. ансамбль «Отрада»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|12 сентября (вс) 18:00
|Воскресная развлекательная программа
|Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
|12 сентября (вс) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм
|ЦПКиО Зелёный театр
|17 сентября (пт) 18:00
|Проект «Встречи на Почтовой»
|ул.Почтовая
|18 сентября (сб) 17:00
|Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
|ЦПКиО
Зелёный театр
|18 сентября (сб) 18:00
|Закрытие сезона «Лето в парке»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|18 сентября (сб) 18:00
|Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|18 сентября (сб)
18:00
|Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем»
|ЦПКиО Танцверанда
|18 сентября (сб) 18:00
|Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Закрытие сезона. Концерт «Лучшее»
|ЦПКиО, площадь Зелёного театра
|18 сентября (сб) 20:00
|«Летний Экран» Кино под открытым небом
|ЦПКиО Зелёный театр