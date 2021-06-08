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Расписание «Фестивального лета Рязани»

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Расписание «Фестивального лета Рязани» опубликовало управление культуры админситрации города.

когда что где
июнь
4 июня (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
4 июня (пт) 18:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
Концерт «Я вам не говорю» — заслуженная
артистка России Л.Голикова		 Лесопарк
5июня (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba
в рамках проекта «Социальные танцы»		 Лесопарк
5 июня (сб) 18:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
Концерт «Когда струны поют»
Квартет русских инструментов «Парафраз»
Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова		 ЦПКиО Зелёный театр
5 июня (сб) 18:00 Старт проекта «Лови лето» Лесопарк
5 июня (сб) 18:00 Концерт солистов КДЦ «Октябрь» Сквер Скобелева
5 июня (сб)
18:00		 Фестиваль «Праздник детства» ко Дню защиты детей ЦПКиО, площадь Зелёного театра
5 июня (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера»
Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции		 ЦПКиО, площадь
Зелёного театра
5 июня (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев
«Давайте потанцуем»		 ЦПКиО Танцверанда
5 июня (сб)  18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Onegene, Nikogda, А.Маранкина,В.Абрамова, Д.Сперанская, А.Шепелева, А.Соловьёва, Ю.Шамина, А.Сафонов, ансамбль «Живая вода», танцевальные команды«Конспирация» и«Funky Orange» ЦПКиО Зелёный театр
6 июня (вс)
12:00		 Праздник «Солнечный город детства» ко Дню защиты детей ЦПКиО, площадь Зелёного театра
6 июня (вс) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
Концерт «Я вам не говорю» — заслуженная
артистка России Л.Голикова		 ПаркГагарина Летняя эстрада
6 июня (вс)
18:00		 «Воскресный вечер в парке»
Концерт «От печали до радости»
Ансамбли «Никулинка» и «Русский КВАС»		 ЦПКиО
Зелёный театр
11 июня (пт) 18:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
11 июня (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
12 июня (сб) Проект «Спортивные выходные»
8:30 — ЦПКиО
9:00 — Новопавловская роща
9:00 — Парк им.Гагарина
9:30 — Лесопарк
10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка)
10:00 — Парк морской славы
10:00 — Комсомольский парк
10:00 — Сквер им.Александрова		 парки города
12 июня (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba
в рамках проекта «Социальные танцы»		 Лесопарк
12 июня (сб) 11:00 Физкультурно-оздоровительное мероприятие
«Забег, посвящённый Дню России»		 Комсомольский парк
12 июня (сб) 14:00 Концертная программа «С Днём России»
в рамках проекта «Лови лето»
Мастер-класс «Матрешка»		 Лесопарк
12 июня (сб) 14:00 Концерт Культурного центра МВД и Академии ФСИН
«Тверже шаг в строю России!»		 ЦПКиО Зелёный театр
12 июня (сб) 16:00 «Ночная лига» — 1-й отборочный тур
соревнования по баскетболу 3х3		 Лесопарк
12 июня (сб) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии»
Концерт «Когда струны поют»
Квартет русских инструментов «Парафраз»
Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова		 ЦПКиО
Зелёный театр
12июня (сб) 18:00 Концерт «Люблю тебя, моя Россия!» ко Дню России Сквер Скобелева
12 июня (сб) 18:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» пос.Борки
12 июня (сб)
18:00		 Патриотический фестиваль «Россия молодая» ко Дню России ЦПКиО Зелёный театр
12 июня (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
12 июня (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
13 июня (вс)
14:00		 Фестиваль любительских театров «Восход» ЦПКиО
Зелёный театр
13 июня (вс) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Парк Гагарина Летняя эстрада
13 июня (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
14 июня (пн)
14:00		 Фестиваль любительских театров«Восход» ЦПКиО
Зелёный театр
14 июня (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
15 июня (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
17 июня (чт) 15:00 Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег, посвящённый Дню медицинского работника» Лесопарк
18июня (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
18 июня (пт) 17:00 «Танцуем в парке»  в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
18 июня (пт) 18:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Когда струны поют» Квартет русских инструментов «Парафраз» Дипломат всеросс. конкурса Е.Браткова Лесопарк
18 июня (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
19 июня (сб) Проект «Спортивные выходные» 8:30 — ЦПКиО 9:00 — Новопавловская роща 9:00 — Парк им.Гагарина 9:30 — Лесопарк 10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка) 10:00 — Парк морской славы 10:00 — Комсомольский парк 10:00 — Сквер им.Александрова парки города
19 июня (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
19 июня (сб) 11:00 Выставка кошек и собак «Верные друзья» Лесопарк
19 июня (сб) 13:00 Мастер-класс «Ягодное лукошко» Лесопарк
19 июня (сб) 17:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» пос.Семчино
19 июня (сб)
17:00		 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Нас песня вела к Победе» Мужской песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы» ЦПКиО
Зелёный театр
19июня (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
19 июня (сб) 18:00 Концерт «Я люблю тебя, жизнь» ко Дню медицинского работника Сквер Скобелева
19 июня (сб)
18:00		 Фестиваль здоровья «Без уколов» ко Дню медицинского работника ЦПКиО, площадь Зелёного театра
19 июня (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
19 июня (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
19 июня (сб)  18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
19 июня (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
20 июня (вс) 16:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» пос.Никуличи
20 июня (вс)
16:00		 Проект «Театр в парке»
Драмтеатр, детский спектакль		 ЦПКиО
Зелёный театр
20 июня (вс) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Парк Гагарина Летняя эстрада
20 июня (вс)
18:00		 «Воскресный вечер в парке» Концерт вокальной группы «Парадиз» ЦПКиО
Зелёный театр
20 июня (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
20 июня (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
21 июня (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
22 июня (вт) Исполнение песни А.Александрова «Священная война» Флешмоб с участием мужчин-рязанцев, в том числе отцов многодетных семей ул.Почтовая, памятник Евпатию Коловрату
22 июня (вт) 18:00 Акция «Белый журавль» ЦПКиО Зеленый Театр
22 июня (вт) 18:00 Кинопоказ под открытым небом фильма в рамках Регионального кинофестиваля «Завтра была война» Лесопарк
24 июня (чт) 10:00 Плоггинг-забег Лесопарк
24 июня (чт) 18:00 Концерт «Парад 45 года!!!», посвящённый 76-летию Победы в ВОВ Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
25 июня (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
25 июня (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
25 июня (пт) 18:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Живая музыка экрана» Камерный ансамбль «Солисты Рязани» Лесопарк
25 июня (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
26 июня (сб) Проект «Спортивные выходные» 8:30 — ЦПКиО 9:00 — Новопавловская роща 9:00 — Парк им.Гагарина 9:30 — Лесопарк 10:00 — С/К «Химик» (пос.Соколовка) 10:00 — Парк морской славы 10:00 — Комсомольский парк 10:00 — Сквер им.Александрова парки города
26 июня (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
26 июня (сб) 16:00 «Ночная лига» — 2-й отборочный тур соревнования по баскетболу 3х3 Лесопарк
26 июня (сб) 17:00 Танцевальный марафон «Бит» Лесопарк
26 июня (сб)
17:00		 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Концерт «Музыка для счастья» Камерный ансамбль «Солисты Рязани» ЦПКиО,
Зелёный театр
26 июня (сб) 17:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» пос.Дягилево
26 июня (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
26 июня (сб) 18:00 Концерт солистовМКЦ Сквер Скобелева
26 июня (сб)
18:00		 Молодёжный фестиваль «Живи ярко!» ко Дню молодёжи ЦПКиО, площадь Зелёного театра
26 июня (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
26 июня (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО, Танцверанда
26 июня (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО, Зелёный театр
27 июня (вс) 16:00 Мобильный праздник «Музыка для всех» Сквер Керамзавода
27 июня (вс) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» Парк Гагарина Летняя эстрада
27 июня (вс)
17:00		 Фестиваль «День молодёжи»
совместно с министерством образования и молодёжной политики Рязанской области		 ЦПКиО, площадь Зелёного театра
27 июня (вс) 18:00 «Вечер живой музыки в Лесопарке» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк
27 июня (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
28 июня (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
29 июня (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
июль
1 июля (чт) 16:00 Детскотека «Зажигай-ка» Лесопарк
2 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
2 июля (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
2 июля (пт) 18:00 Фестиваль дворовых игр «Моё счастливое детство» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк
2 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
3 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
3 июля (сб) 12:00 Мастер-класс «Игрушка из фетра» Лесопарк
3 июля (сб) 17:00 Концерт М.Видяпиной ЦПКиО Зелёный театр
3 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
3 июля (сб) 18:00 Концерт солистов МКЦ «Молодость» ко Дню молодёжи Сквер Скобелева
3 июля (сб)
18:00		 «Фестиваль Добрых Дел» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
3 июля (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
3 июля (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
3 июля (сб)  19:00 Концерт В.Рязановой и группы «Вега» ЦПКиО Зелёный театр
3 июля (сб) 20:30 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
4 июля (вс)
16:00		 Проект «Театр в парке»
Драмтеатр, детский спектакль		 ЦПКиО
Зелёный театр
4 июля (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
4 июля (вс)
18:00		 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Все краски лета» Клуб эстрадной музыки Ю.Цветковой ЦПКиО
Зелёный театр
4 июля (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
4 июля (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО, Зелёный театр
5 июля (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
6 июля (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
9 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
9 июля (пт) 17:00 Экологический марафон «Чистый воздух» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк
9 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
10 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
10 июля (сб) 17:00 Городской квест «По медвежьим следам» Лесопарк
10 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
10 июля (сб) 18:00 Концерт «Ромашковое счастье» ко Дню семьи, любви и верности Сквер Скобелева
10 июля (сб)
18:00		 Семейный фестиваль «Истории Любви» ко Дню семьи, любви и верности ЦПКиО, площадь Зелёного театра
10 июля (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
10 июля (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
10 июля (сб)  18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Музыка любви» ко Дню семьи, любви и верности ЦПКиО, площадь Зелёного театра
10 июля (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
11 июля (вс) 16:00 Мастер-класс «Бумажная аппликация» Лесопарк
11 июля (вс)
16:00		 Проект «Театр в парке»
Драмтеатр, детский спектакль		 ЦПКиО
Зелёный театр
11 июля (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
11 июля (вс) 18:00 Фестиваль уличных танцев «PROдвижение»  в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк
11 июля (вс)
18:00		 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Век любви» ко Дню семьи, любви и верности ЦПКиО
Зелёный театр
11 июля (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
11 июля (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
12 июля (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
13 июля (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
16 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
16 июля (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
16 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
17 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
17 июля (сб) 12:00 Фестиваль творчества «Краски» Мастер-класс «Объемная открытка» Лесопарк
17 июля (сб) 17:00 Концерт Ю.Смирновой ЦПКиО Зелёный театр
17 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
17 июля (сб) 18:00 Концерт М.Степановой Сквер Скобелева
17 июля (сб)
18:00		 Фотофестиваль «Объективное мнение»
ко Дню фотографа		 ЦПКиО, площадь Зелёного театра
17 июля (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
17 июля (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
17 июля (сб)  18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
17 июля (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
18 июля (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
18 июля (вс)
18:00		 «Воскресный вечер в парке» Проект «Театр в парке» Драмтеатр, спектакль для взрослых ЦПКиО
Зелёный театр
18 июля (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
18 июля (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
19 июля (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
20 июля (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
21 июля (ср) 16:00 «Спортивный Openair» в Лесопарке Лесопарк
23 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
23 июля (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
23 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
24 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
24 июля (сб) 15:00 Поэтический турнир «Словесный батл» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
24 июля (сб)
16:00		 «Ночная лига» — финал соревнования по баскетболу 3х3 Лесопарк
24 июля (сб) 17:00 Народная кавер-группа «Балалайка 62» Узбекский национальныйанс.«Все свои» ЦПКиО Зелёный театр
24 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
24 июля (сб) 18:00 Концерт «Две Звезды» Сквер Скобелева
24 июля (сб)
18:00		 Акустический вечер «Песня. Гитара. Парк.» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк
24 июля (сб)
18.00		 Фестиваль национальных культур «Люди» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
24 июля (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
24 июля (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
24 июля (сб)  18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Народы и традиции» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
24 июля (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
25 июля (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
25 июля (вс)
18:00		 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Ни минуты покоя» Эстрадно-духовой оркестр ДК «Приокский» Солист Ю.Баранов ЦПКиО
Зелёный театр
25 июля (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
25 июля (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
26 июля (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
27 июля (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
30 июля (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
30 июля (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
30 июля (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
31 июля (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
31 июля (сб)
17:00		 Фестиваль «Летние Дни джаза» ЦПКиО
Зелёный театр
31 июля (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
31 июля (сб) 18:00 Концерт «Городсказка, городмечта!», посвящённый Дню города Сквер Скобелева
31 июля (сб) 18:00 Фестиваль «Арт-полянка» в рамкахпроекта «Лови лето» Лесопарк
31 июля (сб)
18:00		 День города ЦПКиО, площадь Зелёного театра
август
1 августа (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
1 августа (вс) 18:00 День города ЦПКиО
Зелёный театр, площадь Зелёного театра
1августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
2августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
3 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
6августа (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
6 августа (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
6августа (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
7августа (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
7 августа (сб)
12:00		 Книжный фестиваль «Сова» в рамках проекта «Лови лето» Лесопарк
7 августа (сб) 17:00 Концерт «Первый спас медовый – будьте все здоровы» Театр народной песни «Узорочье» ЦПКиО Зелёный театр
7 августа (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
7 августа (сб) 18:00 Концерт солистов МКЦ Сквер Скобелева
7 августа (сб) 18:00 Фестиваль домашних животных «Лапы и хвост» ко Всемирному дню кошек ЦПКиО, площадь Зелёного театра
7 августа (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
7 августа (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
7 августа (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Регги-концерт «Музыка солнца» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
7 августа (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
8 августа (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
8 августа (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт Э.Хрусталёвой и ансамбля «Мама джаз» ЦПКиО
Зелёный театр
8 августа (вс) 18:00 Турнир «Богатырские игры» Лесопарк
8 августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
8 августа (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО, Зелёный театр
9 августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
10 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
13 августа (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
13 августа (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
13 августа (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
14 августа (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
14 августа (сб) 17:00 Концерт ВИА «Диапазон» УВД Рязанской области ЦПКиО Зелёный театр
14 августа (сб) 17:00 Выставка-ярмарка «Мастер-парк» Лесопарк
14 августа (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
14 августа (сб) 18:00 Концерт М.Видяпиной Сквер Скобелева
14 августа (сб) 18:00 Фестиваль «Рязань спортивная» ко Дню физкультурника ЦПКиО, площадь Зелёного театра
14 августа (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
14 августа (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
14 августа (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «В движении» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
14 августа (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
15 августа (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
15 августа (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Ах, лето!» Солисты КДЦ «Октябрь» ЦПКиО
Зелёный театр
15 августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
15 августа (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
16 августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
17 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
19 августа (чт) 17:00 Мастер-класс «Композиция из сухоцветов» Лесопарк
20 августа (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
20 августа (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
20 августа (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
21 августа (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
21 августа (сб) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» ЦПКиО
Зелёный театр
21 августа (сб) 17:30 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» Сквер Скобелева
21 августа (сб) 18:00 Концерт солистов МКЦ «Молодёжный микс» к Международному дню молодёжи Сквер Скобелева
21 августа (сб) 18:00 Семейный праздник «В парке чудес» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
21 августа (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
21 августа (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
21 августа (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Квартирник в парке» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
21 августа (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
22 августа (вс) 14:00 Концертная программа «Сердце моё – Россия!» Лесопарк
22 августа (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
22 августа (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт ансамбля «Диксиленд» ЦПКиО
Зелёный театр
22 августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
22 августа (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
23 августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
24 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
27 августа (пт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
27 августа (пт) 17:00 Интерактивная программа «Арт-веранда» Лесопарк
27 августа (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
28 августа (сб) 9:00 Танцевальная зарядка в стиле Zumba в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
28 августа (сб) 17:00 Концерт солистов и коллективов учреждений дополнительного образования ЦПКиО Зелёный театр
28 августа (сб) 17:00 Фестиваль «Современный ребёнок» День открытых дверей учреждений доп.образования ко Дню знаний ЦПКиО, площадь Зелёного театра
28 августа (сб) 18:00 Закрытие проекта «Лови лето» Лесопарк
28 августа (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
29 августа (вс) 15:00 Фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков» ЦПКиО
Зелёный театр
29 августа (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
29 августа (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
30 августа (пн) 18:00 Танцевальный шоу-проект «PrimeTimeKids» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
31 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
31 августа (вт) 12:00 Танцкласс от студии танца «Вернисаж» в рамках проекта «Социальные танцы» Лесопарк
сентябрь
3 сентября (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
4 сентября (сб) 16:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» ЦПКиО
Зелёный театр
4 сентября (сб) 18:00 Молодёжный фестиваль «Привет, студент!» совместно с ВУЗами города ЦПКиО, площадь Зелёного театра
4 сентября (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
4 сентября (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
4 сентября (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Фестиваль молодёжной музыки «Парковка» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
5 сентября (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
5 сентября (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт духового оркестра МКЦ ЦПКиО
Зелёный театр
5 сентября (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
5 сентября (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
10 сентября (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
11 сентября (сб) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» ЦПКиО
Зелёный театр
11 сентября (сб) 18:00 Фестиваль науки и техники «Мы первые» к Году науки и технологий ЦПКиО, площадь Зелёного театра
11 сентября (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
11 сентября (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
11 сентября (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Концерт «Техномузыка» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
11 сентября (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр
12 сентября (вс) 17:00 Проект «Летний вечер’Ок!» Парк Гагарина Летняя эстрада
12 сентября (вс) 18:00 «Воскресный вечер в парке» Концерт «Разгуляйся, душа!» Песенно-инструмент. ансамбль «Отрада» ЦПКиО
Зелёный театр
12 сентября (вс) 18:00 Воскресная развлекательная программа Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
12 сентября (вс) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом, Ретро-фильм ЦПКиО Зелёный театр
17 сентября (пт) 18:00 Проект «Встречи на Почтовой» ул.Почтовая
18 сентября (сб) 17:00 Фестиваль «Парковый сезон Филармонии» ЦПКиО
Зелёный театр
18 сентября (сб) 18:00 Закрытие сезона «Лето в парке» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
18 сентября (сб) 18:00 Арт-проект «Сфера» Выставка молодых художников, фотографов, мастер-классы, лекции ЦПКиО, площадь Зелёного театра
18 сентября (сб)
18:00		 Вечер социальных танцев «Давайте потанцуем» ЦПКиО Танцверанда
18 сентября (сб) 18:00 Молодёжный опен-эйр «Арт-точка» Закрытие сезона. Концерт «Лучшее» ЦПКиО, площадь Зелёного театра
18 сентября (сб) 20:00 «Летний Экран» Кино под открытым небом ЦПКиО Зелёный театр

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