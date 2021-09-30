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Четверг, 30 сентября, 2021
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Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в октябре

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Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в октябре
Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

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Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД в столичном регионе и Рязанской области изменится в первой половине октября в связи с путевыми работами. Об этом сообщила пресс-служба МЖД. 

Так, работы по обслуживанию инфраструктуры пройдут 4 и 5 октября с 06:00 до 16:00 на участке Блок пост 297 – 305 км, 8 и 11 октября с 07:00 до 11:00 на станции Алпатьево. На станциях Щурово, Фруктовая и Подлипки произведут замену стрелочных переводов 9, 10, 12, 13, 16 и 17 октября с 06:00 до 12:30.

В связи с этим изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте некоторых электричек, несколько электропоездов выведут из графика на участках Ипподром – Голутвин – Фруктовая.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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