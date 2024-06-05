Администрация Рязани сообщила расписание детских мероприятий, которые проведут в июне учреждения дополнительного образования.

— 01-30.06 – занятия по краткосрочным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования для детей в возрасте 5-17 лет (запись на занятия по ссылке: https://р62.навигатор.дети/);

— 01-23.06 – городская тренинг-площадка «Старт» для подростков 13-17 лет (организатор — МБУДО «ЦДТ «Октябрьский», ул. Советской Армии, д. 5,

тел. 41-32-92);

— 01-30.06, 10:00 — 19:00 – мероприятия по ПДД в Детском автогородке в ЦПКиО для детей младшего и среднего возраста (организатор — МБУДО «ГСЮТ»,

тел. 98-45-03);

— 01.06-31.08 – выставка детско-юношеского графического творчества «Черное на белом», посвященная граверу — бюренисту И.П. Пожалостину (организатор – МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие», ул. Новоселов, д. 5, корп. 1, тел.: 32-85-13);

— 01.06-31.08 – экскурсия по музею истории и развития кружевоплетения (организатор — МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие», ул. Новоселов, д. 5, корп. 1, тел.: 32-85-13);

— 01-11.06 – фотовыставка «Мир вокруг меня», посвященная Дню России (организатор — МБУДО «СД(Ю)ТТ «Мечта», ул. Советской Армии, д. 7, тел.: 20-30-22);

— 01-15.06 – выставка работ учащихся объединения «ИЗО и ДПИ» (организатор – МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие», место проведения: Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина);

— 01-15.06 – областной конкурс-фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» (организатор – МБУДО ЦДТ «Октябрьский», тел.: 27-88-51, https://vk.com/weareyourchildrenrussia);

— 01-30.06 – экскурсии в живой уголок, оранжерею, лимонарий и по учебно-опытным участкам городской станции юных натуралистов (организатор –МБУДО «РГСЮН», ул. Свободы, д. 2б, по предварительной записи по телефону: 27-58-72);

— 03-24.06 – онлайн-викторина «Экологическая тропинка», посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды (организатор – МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие», http://sz62.ru);

— 03-17.06 – досуговая программа «Радуга» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Октябрьский», ул. Советской Армии, д. 5, тел.: 27-88-51);

— 03.06-11.08 – выставка рисунка «В наши окна смотрит лето» для детей с ОВЗ (организатор – МБУДО «ЦДТ «Приокский», ЦСПП «Мозаика», https://vk.com/public216573423);

— 03.06-31.08 – спектакль театра-студии «Овация», «СиняяСиняяБорода» (12+) (организатор МБУДО «ЦДТ «Приокский», http://cdtpriokskiy.ru/);

— 05.06, 13:00 – «Всемирный день охраны окружающей среды», высадка декоративных растений (организатор – МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 05.06, 10:00 – беседа-викторина «Экология и Я» (организатор МБУДО «ГСЮТ» ул. Халтурина, д. 4);

— 05.06 – «Семейная Эко-Логика» – мероприятие, посвященное Всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России (организатор — МБУДО «РГСЮН», ул. Свободы, д. 2 б, тел. 27-58-72);

— 05.06, 10:00-11:35 – летний квест (в том числе для детей с ОВЗ) (организатор – МБУДО «ЦДТ «Приокский», ЦСПП «Мозаика», место проведения: ул. Магистральная, д.15);

— 05.06 – ЭкоЖурнал, приуроченный к Всемирному Дню охраны окружающей среды «Лягушачьи КВАнцерты» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный»,www.cdtsouthern.ru);

— 06.06, 12:00 – концертная программа «Вот оно какое – наше лето!» (организатор – МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Пирамида» ул. Ленинского Комсомола, д. 85);

— 06.06, 13:00 – театральная гостиная «Читаем вместе» (организатор –МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 06.06, 14:00 – Пушкинская викторина «И это все о нем!» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Чароит» ул. Островского, д.27, к 1);

— 06.06 – дистанционная выставка детского художественного творчества, посвященного дню рождению А.С. Пушкина «Пушкинский день» (организатор – МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег», https://vk.com/club193527153);

— 06.06, 10:00 – беседа-викторина «Экология и Я» (организатор — МБУДО «ГСЮТ», ул. Весенняя, д. 12а);

— 07.06 – фотомарафон «Дружба крепкая» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: МБОУ «Школа № 64»);

— 07.06, 14:00 – «День мороженого», мастер-класс (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 07.06, 16:00 – международный день сказок «Кинопоказ современного анимационного детского фильма» (организатор – МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Пирамида» ул. Ленинского Комсомола, д. 85);

— 08.06, 11:00 – мастер-классы «Город мастеров» в рамках «Больших семейных выходных» (организатор — МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие», место проведения: сквер имени Александрова);

— 08.06, 12:00 – показательные выступления воспитанников авиамодельного объединения (организатор – МБУДО «СД(Ю)ТТ «Мечта» ул. Советской Армии, д. 7, тел.: 20-30-22);

— 09.06, 12:00 – спортивная программа «Зарядка для всей семьи» в рамках «Больших семейных выходных» (организатор — МБУДО «ДЮЦ «Надежда»,

ул. Интернациональная, д. 5д, тел.: 36-02-82);

— 09.06 — викторина для детей и родителей «Родина», посвященная Дню России (организатор — МБУДО «ЦДТ «Феникс», https://vk.con/fenixdeti);

— 10.06, 11:00 – турнир по баскетболу (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», место проведения: Лесопарк);

— 10.06, 13:00 – музыкальный марафон «Угадай мелодию» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 10–25.06 – онлайн-конкурс фотографий «Красоты России», посвященный Дню России (организатор — МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег», ул. Советской Армии, д. 15-а, тел.: 32-17-44);

— 10.06, 11:00 – игра «Сокровища народной культуры России», посвященная Дню России (организатор — МБУДО «ЦДТ «Октябрьский», ул. Зубковой, д. 27, тел.: 27-88-51);

— 10.06, 10:00 – конкурс рисунков на асфальте «Мой радужный мир» (организатор — МБУДО «ГСЮТ», ул. Халтурина, д. 4);

— 10-14.06 – биоиндикационные исследования на водоемах города Рязани (организатор — ГЦДЭО, МБУДО «ЦДТ «Приокский», место проведения: Московский район города Рязани);

— 10 — 14.06 – Выставка детских рисунков «Мы — дети России», (организатор — МБУДО «ЦДТ «Приокский», ПК им. Гайдара, место проведения; ул.К.Маркса,11);

— 10.06, 16:00 – всемирный день мороженого «Летние приключения с мистером Пломбиром и принцессой Вишенкой» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Пирамида», ул. Ленинского Комсомола, д.85);

— 11.06, 11:00 – своя игра «Наш дом — Россия» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», место проведения: МБУК «Рязанский музей путешественников»);

— 11.06, 13:00 – «День друзей», мастер-класс (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза» ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 11.06, 12:00 — #МыРоссия фитнес-класс для всей семьи (организатор — МБУДО «ДЮЦ «Надежда», ул. Интернациональная, д. 5д, тел.: 36-02-82);

— 11.06, 10:00 – конкурс рисунков на асфальте «Мой радужный мир» (организатор — МБУДО «ГСЮТ», ул. Весенняя, д. 12а);

— 11.06, 12:00 – «Моя Россия» — мероприятие, посвященное Дню России (организатор — МБУДО «РГСЮН», ул. Свободы, д. 2 б, тел. 27-58-72);

— 11.06, 11:00 – познавательное мероприятие «Железная дорога – зона повышенной опасности» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Пирамида» ул. Ленинского Комсомола, д.85);

— 12.06, 11:00 – соревнования по армреслингу «Сильные, смелые, ловкие» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Октябрьский», ул. Зубковой, д. 27, тел.: 27-88-51);

— 12.06, 10:00 – онлайн — мероприятие — киноклуб «Наша родина — Россия!», посвященный Дню России (организатор — МБУДО «ДЮЦ «Спорттур», https://vk.com/sporttur_rzn);

— 12.06, 12:00 – конкурсно – игровая программа «Государственные символы», посвященная Дню России (организатор — МБУДО «ГСЮТ», место проведения: детский автогородок ЦПКиО);

— 12.06 – онлайн-выставка рисунков «Герои любимых сказок А.С. Пушкина», посвященная Дню рождения А.С. Пушкина (организатор МБУДО «ЦДТ «Южный», www.cdtsouthern.ru);

— 13:06, 10:00 – учебно-тематическая экскурсия в историко-мемориальный зал боевой техники и вооружения ВДВ (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза». Место проведения: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 12);

— 13.06, 13:00 – «Народная кукла», мастер-класс (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза» ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 13.06, 10:00 – конкурсно-игровая программа «Мир за окном» (организатор — МБУДО «ГСЮТ», ул. Весенняя, д. 12а);

— 14-15.06 – фестиваль «МамаПапаFEST» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Феникс», АНО «Школа 360»);

— 14.06, 12:00 – «МЫ-ЮННАТЫ!» — мероприятие, посвященное Дню создания юннатского движения в России, выставка-ярмарка «Необычное из обычного» (организатор — МБУДО «РГСЮН», ул. Свободы, д. 2 б, тел. 27-58-72);

— 14.06 – Выставка рисунков «Мы — дети России», (организатор — МБУДО «ЦДТ «Приокский», ПК им. Гайдара, место проведения: ул. К.Маркса, д. 11);

— 14.06 – видеомузей «Эти волшебные сказки» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», www.cdtsouthern.ru);

— 14.06 – мероприятие для пожилых людей «Молоды душой» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Феникс», место проведения: МБУК «Центральный парк культуры и отдыха»);

— 15.06, 13:00 – «Большие выходные», мастер-класс по росписи глиняной игрушки для детей и родителей (организатор — МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег», ул. Советской Армии, д. 15-а, тел.: 32-17-44);

— 15.06, 11:00 – «Народные забавы» — праздник народных игр в рамках реализации проекта «Большие семейные выходные», посвященного Году семьи (организатор — МБУДО «ЦДТ «Октябрьский», ул. Зубковой, д. 27, тел.: 27-88-51);

— 15.06, 16:00 – познавательная игра «В мире животных» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Чароит», ул. Островского, д.27, к 1);

— 17.06, 13:00 – цикл встреч «Жизнь замечательных людей» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 17-21.06 – отчетная выставка творческих работ учащихся, выполненных в летний период (организатор — МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег», ул. Советской Армии, д. 15-а, тел.: 32-17-44);

— 17.06, 10:00 — мастер-класс по технике оригами «Лисичка» (организатор — МБУДО «ГСЮТ», ул. Халтурина, д. 4);

— 18.06. 13:00 – «Маленький художник», пленэр (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 18.06, 10:00 – мастер-класс по технике оригами «Лягушка» (организатор — МБУДО «ГСЮТ» ул. Весенняя, д. 12а);

— 18.06, 12:00 – мастер-класс по изготовлению поделок из цветной бумаги (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Пирамида»,

ул. Ленинского Комсомола, д.85);

— 19.06, 13:00, квест «Союзмультфильм», (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 19.06, 10:00 – конкурсно — игровая программа «В гостях у Самоделкина» (организатор — МБУДО «ГСЮТ», ул. Халтурина, д. 4);

— 20-21.06 – Акция «Помним!», посвященная Дню памяти и скорби» — возложение цветов памятникам героев (организатор — МБУДО «ЦДТ «Приокский», место проведения: Московский район города Рязани);

— 20.06, 10:00 – конкурсно — игровая программа «В гостях у Самоделкина» (организатор — МБУДО «ГСЮТ», ул. Весенняя, д. 12а);

— 20.06, 10:00-12:05 – творческая мастерская для детей с ОВЗ (шерстяная акварель) «Красота спасет мир» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Приокский», ЦСПП «Мозаика», место проведения: ул. Магистральная, д.15);

— 20.06, 12:00 – мастер-класс «Песни Рязанского края» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный»,www.cdtsouthern.ru);

— 21.06, 13:00 – «Международный день йоги», мастер-класс (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 21.06 — час оригами «Звезда памяти» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Чароит» ул. Островского, д.27, к 1);

— 21.06, 13:00 – «Час памяти», посвященный Дню памяти и скорби, онлайн лекция (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67, https://cdt-strekoza.nubex.ru);

— 21.06 – мероприятие, посвященное подведению итогов патриотической добровольческой деятельности «Скажи спасибо — 2024» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Феникс»);

— 22.06 – устный журнал «Моя семья в годы ВОВ» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Чароит» ул. Островского, д.27, к 1);

— 24.06, 13:00 – «День моряка», мастер-класс (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 25.06, 13:00 – «День кино», просмотр фильма (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 25.06 – интерактивная игра «В гостях у Лесовичка» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Пирамида» ул. Ленинского Комсомола, д. 85);

— 26.06, 13:00 – праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 27.06, 13:00 – творческая лаборатория «Молодежный микс» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза» ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 28.06, 13:00 – «Всемирный день социальных сетей», мастер-класс (организатор -МБУДО «ЦДТ «Стрекоза», ул. Октябрьский городок, д. 39 А, тел.: 55-00-67);

— 28.06 – дистанционная выставка компьютерных рисунков «Ожившие шедевры –2» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Южный», место проведения: ПК «Пирамида», ул. Ленинского Комсомола, д. 85);

— 29.06-13.07 – летний палаточный образовательный форум «Потенциал» (организатор — МБУДО «ЦДТ «Феникс», место проведения: с. Дубровичи);

— 30.06, 12:00 – IV акция в помощь бездомным животным «Возьми в руки счастье» (организатор — МБУДО «ДЮЦ «Надежда», ул. Интернациональная, д. 5д, тел.: 36-02-82).