Раскрыты жуткие детали убийства девятиклассницы садистом в Подмосковье

Московский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Подольска, зверски убившего девятиклассницу, пишет «МК».
По данным издания, 18-летний парень и 16-летняя девушка сначала дружили. Однако затем злоумышленник решил отомстить школьнице, которая не захотела с ним встречаться.
Десятого марта 2023 года парень убедил свою жертву пустить его в квартиру — он написал о своем отъезде и сказал, что хочет попрощаться.
На помощь умирающей пришли ее друзья, которые залезли на козырек подъезда и увидели ужасающую картину. Девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось.
Осужденный проведет первые пять лет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.