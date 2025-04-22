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Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
Новости России

Раскрыты жуткие детали убийства девятиклассницы садистом в Подмосковье

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Московский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя Подольска, зверски убившего девятиклассницу, пишет «МК».

По данным издания, 18-летний парень и 16-летняя девушка сначала дружили. Однако затем злоумышленник решил отомстить школьнице, которая не захотела с ним встречаться.

Десятого марта 2023 года парень убедил свою жертву пустить его в квартиру — он написал о своем отъезде и сказал, что хочет попрощаться.

«Юноша изнасиловал несчастную и нанес ей 44 удара ножом в шею. Видя, что жертва еще жива, он оставил открытыми балконную дверь и окна, но запер входную дверь, выбросив ключ», — говорится в публикации.

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На помощь умирающей пришли ее друзья, которые залезли на козырек подъезда и увидели ужасающую картину. Девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Осужденный проведет первые пять лет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

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