Суббота, 27 августа, 2022
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Раскрыты жуткие детали похищения и изнасилования москвички десятью мужчинами

Журналисты портала МК рассказали новые подробности похищения и группового изнасилования жительницы Москвы во время прогулки.

Ранее сообщалось, что десять мужчин затолкали 48-летнюю мигрантку Айгуль в машину в районе Кузьминки, забрали два телефона и банковские карточки, после чего привезли на поляну в лесу в районе Балашихи.

Злоумышленники избили пленницу, изнасиловали и потребовали сказать пин-коды от карточек. Весь процесс злодеи снимали на видео. В итоге потерпевшая рассказала, в ее квартире лежат деньги. Преступники оставили ее в лесу и скрылись. Из жилища вскоре исчезли 252 тысячи рублей.

Как стало известно, все основные участники истории – выходцы из Средней Азии. В июле женщина нашла в телефоне сожителя видео секса с любовницей. Обманутая дама узнала номер разлучницы и договорилась о встрече. 

Разлучница признала свою вину и предложила заплатить за совращение мужчины 220 тысяч рублей в качестве ущерба. Вскоре соперница потребовала еще 117 тысяч рублей. Тогда совратительница привела на встречу с женщина брата и нескольких друзей, чтобы те «разобрались» с ней.

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