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Четверг, 5 августа, 2021
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Раскрыты жуткие детали инцидента с выброшенным из окна ребенком в Москве

Никита Брыкин
Раскрыты жуткие детали инцидента с выброшенным из окна ребенком в Москве
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Телеканал РЕН ТВ рассказал подробности жуткого инцидента, который произошел на юго-востоке Москвы.

Ранее сообщалось, что отец выбросил своего трехлетнего сына из окна квартиры на пятом этаже. После страшного удара об асфальт мальчик выжил и не потерял сознание. Потерпевший разговаривал с очевидцами и все время повторял, что ему очень больно.

По словам очевидцев, сначала злоумышленник наблюдал за происходящим из окна, после чего сбежал. Вскоре его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ребенку диагностировали многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, он находится в тяжелом состоянии.

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