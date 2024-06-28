Обвиняемый по делу об изнасиловании трехлетней девочки в деревне Елохи Пермского края был ее соседом, пишет 59.ru.

Инцидент произошел вечером 16 июня. Тетя потерпевшей рассказала, что малышка гуляла на площадке. В этот момент в гостях у ее семьи был сосед. Вскоре его выгнали, потому что тот напился и начал пугать детей.

После этого злоумышленник напал на девочку, ее нашли в критическом состоянии без сознания. Родственница считает, что педофил хотел убить ребенка, но его спугнули.

«Там шла женщина, она глухая, но она, видимо, когда поднималась, его спугнула. Она видела, как он выбегал из кустов со спущенными шортами и трусами, но не придала значения. Вдруг он пьяный пошел в туалет», — рассказала она.

Вскоре подозреваемого задержали, у него нашли улики.