Обвиняемый по делу об изнасиловании трехлетней девочки в деревне Елохи Пермского края был ее соседом, пишет 59.ru.
Инцидент произошел вечером 16 июня. Тетя потерпевшей рассказала, что малышка гуляла на площадке. В этот момент в гостях у ее семьи был сосед. Вскоре его выгнали, потому что тот напился и начал пугать детей.
После этого злоумышленник напал на девочку, ее нашли в критическом состоянии без сознания. Родственница считает, что педофил хотел убить ребенка, но его спугнули.
Вскоре подозреваемого задержали, у него нашли улики.