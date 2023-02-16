Раскрыты подробности российской ночной атаки на украинские объекты

Ночью 16 февраля российские войска провели масштабную атаку на объекты на территории Украины, пишет МК.

По данным издания, удары наносились по объектам в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Черкасской, Одесской областях. Практически все достигли целей.

Залогом успеха стала новая тактика, применяемая Вооружёнными силами РФ. Сначала запускаются дроны и ракеты-пустышки, по которым работает украинская ПВО. Когда боекомплект у противника заканчивается, идёт запуск боевых ракет и дронов.

Представители украинских властей, ранее заявлявшие о чуть ли не 100-процентном уничтожении ракет, вынуждены признать успехи россиян. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что поражены инфраструктурные объекты на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ещё один важный факт — удар нанесён через пять дней после масштабного удара 10 февраля. Это показывает, что заявления противника о истощении боезапаса российской армии, мягко говоря, преувеличены.