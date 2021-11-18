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Четверг, 18 ноября, 2021
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Раскрыты подробности ДТП на трассе Рязань — Скопин

Александр Ильин
В четверг, 4 ноября, на 169 км. а/д М-5 Урал в Рыбновском районе столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области. 

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В пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области прокомментировали серьёзное ДТП на трассе Рязань — Скопин, которое произошло в четверг, 18 ноября. 

Как сообщили в ведомстве, 29-летний житель Пронска, управляя ВАЗ-2111, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встрчную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 63-летнего рязанца.

В результате аварии водителя ВАЗ госпитализировали с травмами. Водителю на иномарке оказали медицинскую помощь. 

По факту происшествия проводится проверка.

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