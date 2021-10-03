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Воскресенье, 3 октября, 2021
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Раскрыты подробности биографии подозреваемого в убийстве девушек-студенток в Гае

Александр Ильин
Раскрыты подробности биографии подозреваемого в убийстве девушек-студенток в Гае

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Александр Лазарев, находящийся в розыске подозреваемый по делу о тройном убийстве под Оренбургом, ранее был судим за схожее преступление. Об этом пишет МК. 

Мужчину приговорили в 9 годам и 4 месяцам колонии в 2012 году за убийство. В тюрьме он «прославился» как злостный нарушитель: часто пытался пронести запрещённые предметы, отлынивал от работы. 

За время пребывания в колонии №3 в Оренбургской области он получил 11 наказаний за свои выходки. 

«Криминальную субкультуру принимает, после освобождения не имеет определённых планов», — говорят о Лазареве в администрации колонии.

Мужчина освободился в июле 2021 года. Известно, что у него есть жена и дочь.

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