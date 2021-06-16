Раскрыты детали расправы над матерью и дочерью в Москве

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Палачом двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве может быть выходец одной из стран Центральной Азии 1994 года рождения, пишет Лайф.

Инцидент произошел накануне в доме на улице Дзержинского. Трупы женщин нашли после тушения пожара.

По предварительной версии, ухажера 54-летней погибшей разозлило, что мать и дочь обидно дразнили его, называя «чебуреком и чуркой». Он вспылил и зарезал женщин ножом. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления и поджог дом.

В соцсетях мужчина писал, что очень любил женщину и «обещал ждать ее на том свете». Возбуждено уголовное дело.