Четверг, 12 октября, 2023
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Раскрыты детали ДТП, в котором погиб футболист Ситников

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Фото: t.me/mvd_59

В полиции Пермского края рассказали подробности смертельной аварии, в которой погиб футболист Евгений Ситников, пишет E1.RU.

ДТП произошло накануне поздно вечером на дороге Горнозаводск – граница Свердловской области. Спортсмены ехали в Lada Priora. Во время движения водитель выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

«Судя по кадрам с места аварии, от удара легковушка вылетела с дороги и перевернулась», – говорится в публикации.

Ситников играл за клуб «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила. В момент аварии он занимал пассажирское кресло.

Еще три футболиста получили травмы, один из них сейчас находится в коме.

Раскрыты детали ДТП, в котором погиб футболист Ситников
Фото: t.me/mvd_59

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