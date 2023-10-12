Раскрыты детали ДТП, в котором погиб футболист Ситников

В полиции Пермского края рассказали подробности смертельной аварии, в которой погиб футболист Евгений Ситников, пишет E1.RU.

ДТП произошло накануне поздно вечером на дороге Горнозаводск – граница Свердловской области. Спортсмены ехали в Lada Priora. Во время движения водитель выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

«Судя по кадрам с места аварии, от удара легковушка вылетела с дороги и перевернулась», – говорится в публикации.

Ситников играл за клуб «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила. В момент аварии он занимал пассажирское кресло.

Еще три футболиста получили травмы, один из них сейчас находится в коме.

Фото: t.me/mvd_59