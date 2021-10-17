Раскрыты делали убийства молодого отца мигрантами в Обнинске

Погибший в результате драки с мигрантами в Обнинске 26-летний Виктор Кочетов оказался игроком футбольного клуба «Ермак» из Ермолина, который недавно стал серебряным призером первенства Калужской области, пишет obninsk.name.

По предварительной версии, мужчина его друзья решили отпраздновать это событие. После посещения сауны они пошли в кафе «Ташкент».

«Вели себя вежливо, попросили выпить, столик не занимали, сидели изначально у барной стойки», – рассказал глава заведения.

Там компания познакомилась с группой из трех граждан Узбекистана. Сначала мужчины общались, пили и танцевали, однако вскоре мужчины начали конфликтовать. В итоге они переместились на улицу, где началась драка.

Сообщается, что Кочетова сильно ударили в нос, у него пошла кровь. Друзья положили его в машину и повезли к нему домой, по дороге он скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти футболиста стала асфиксия. Возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан.