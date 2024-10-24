Раскрыто убийство двух 13-летних девочек, совершённое 30 лет назад на Урале

В Екатеринбурге раскрыто изнасилование и убийство двух 13-летних девочек-подростков, совершенное в середине 1994 года, сообщает E1.ru.

Источник подтвердил эту информацию журналистам. По его словам, девочки из неблагополучных семей общались с двумя мужчинами, затем, по неизвестной пока причине, были изнасилованы и убиты.

По информации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» тела задушенных девушек с колото-резаными ранами нашли в водоёме около Чусовского тракта ещё 30 лет назад. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Двух подозреваем задержали 23 октября. Один из них — успешный бизнесмен, владеющий магазином, салоном красоты, дорогими машинами и недвижимостью. Второй — преступник, который провёл в колониях большую часть жизни.

В момент совершения преступления убийцам было по 18 лет. Несмотря на найденные улики, тогда им удалось избежать наказания.