Раскрыта новая схема дорожного мошенничества с попрошайками

Жители Екатеринбурга рассказали о новой схеме мошенничества с попрошайками, пишет портал E1.RU.

Один из местных автомобилисток пояснила, что «подарила» 16 тысяч рублей незнакомым мужчинам, которые представились «братьями Давидом и Моисеем». Злоумышленники пожаловались, что им внезапно заблокировали счета. Незнакомцы попросили денег на бензин, чтобы добраться домой в Абхазию. «Братья» были настолько убедительны, что девушка села к ним в машину и два раза перевела деньги на их счет.

«За день до этого на Ботанике подъехали эти чуваки. Как играли, как играли! Благо мама научила не верить людям и уж тем более не садиться в машину. На жалость и совесть давили только так», — подтвердила слова женщины другая горожанка.

Еще одна екатеринбурженка также встретилась с библейскими пророками» на Ботанике.

«Ужасно жалостливая история у них, плачут вдвоем. Но что-то подозрительное было, ушла, не дослушав этот сериал», — призналась собеседница издания.

Другие местные жители отметили, что парочка промышляет по Пионерскому и у «Гудзона» на Уральской. При этом злоумышленники используют разные автомобили.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, просящим одолжить или перевести деньги.

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