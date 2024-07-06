Суббота, 6 июля, 2024

Раскрыта незавидная судьба Украины после расстрела российского пленного

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Сенатор Российской Федерации Ольга Епифанова заявила, что Украине не избежать нового Нюрнбергского процесса. Она прокомментировала News.ru нарушения Женевской конвенции со стороны солдат ВСУ, которые расстреляли российского пленного.

Епифанова уверена, что украинский режим зашёл слишком далеко и может быть остановлен только мощью русского оружия. Она сравнила происходящее с ситуацией, которая сложилась во времена Адольфа Гитлера.

«Сколько бы эти бесноватые полчища ни пытались идти на Восток, новый Нюрнбергский процесс неизбежен», — заявила сенатор.

По мнению Ольги Епифановой, западная общественность предпочитает не замечать происходящее на Украине и преступления, совершаемые украинскими военными. Она считает, что действия ВСУ — это не просто геноцид на национальной или культурной почве, а геноцид против беззащитных детей.

Сенатор отметила, что в жестокости украинских военных нет ничего удивительного. По её словам, в стране годами воспитывалась неофашистская идеология, которая выжигает в людях всё человеческое. Кроме того, она добавила, что использование психотропных средств также может играть немалую роль в жестокости украинских военных.

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