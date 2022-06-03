Раскрыта кража золотых изделий на 70 тысяч рублей

Сотрудники угрозыска в Рыбном арестовали вора, похитившего золотые украшения из частного дома. Об этом сообщает областное управление МВД.

Дело раскрыли оперативно. Преступником оказался 21-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Ухоловского района. Он заключён под стражу, уголовное дело возбуждено по статье о краже.

С заявлением в отдел МВД обратилась 43-летняя жительница райцентра. Полицейские выяснили, что преступление было совершено днём, когда хозяев в доме не было. Как сообщила потерпевшая, вернувшись домой, она сразу увидела открытое окно и небольшой беспорядок. Шкатулка, в которой хранились золотые украшения на сумму более 70 тысяч рублей, оказалась пустой.

Оперативники нашли на месте преступления фрагменты отпечатков обуви со следами цементной смеси. Хозяева дома сообщили, что на участке работают двое штукатуров на отделке новой бани. При проверке работников полицейские установили, что один из них причастен к краже.

Оказалось, что штукатур заметил отъезд хозяев и проник в дом. Похищенные украшения он временно спрятал на участке. Позже золотые изделия были найдены и изъяты.