Раскрыл крупнейшую кражу из кассы рязанского вокзала: 90 лет исполнилось ветерану ЛО МВД России на транспорте Василию Лотареву

15 октября 1937 года на станции Рязань создан линейный отдел милиции, сокращенно – ЛОМ. Одним из руководителей отдела в период с января 1978 по июль 1996 года являлся полковник милиции Лотарев Василий Семёнович, который начинал свою службу в отеле милиции на железнодорожной станции Рыбное в должности оперуполномоченного. 7 февраля Василию Семёновичу исполняется 90 лет.

Под руководством Василия Лотарева были выявлены десятки преступных групп, совершивших кражи на участках от Ряжска до Рыбного. В 1980 году во время подготовки и проведения Олимпиады, создавались заслоны на станциях Сасово, Ряжск, Рязань, открылся медицинский вытрезвитель. Тогда Линейный отдел стал представлять собой комплекс, в который входили также подразделения как ИВС, медвытрезвитель, приёмник–распределитель. После выхода в отставку Василий Семёнович продолжил принимать участие в жизни отдела, стал активным членом ветеранской организации.

Василий Семёнович частый гость в отделе, постоянно участвует в правовом и патриотическом воспитании сотрудников. И, конечно, делится воспоминаниями из своей службы.

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В ночь с 31 июля на 1 августа 1975 года из сейфа предварительных касс на вокзале станции Рязань-1 путём подбора ключей была совершена кража суточной выручки от продажи билетов в сумме около 10 тысяч рублей (это по тем ценам это стоимость нового автомобиля). В совершении кражи обосновано подозревались два билетных кассира, которые имели доступ к сейфу. Проведённые обыски по «горячим следам» в квартирах подозреваемых положительного результата не дали. Задержанная по подозрению в совершении кражи билетный кассир ничего существенного для раскрытия преступления не рассказала. Оперативное чутьё подсказывало, что вероятным организатором и исполнителем кражи является сожитель билетного кассира. Мужчина хоть и вёл себя крайне осторожно, алчность подвела его…

Желая приобрести автомобиль «Волга», он через своих знакомых узнаёт, что в одном из лесхозов области есть подобный автомобиль для продажи. Представившись по телефону племянником бывшего в то время первого секретаря Обкома партии, мужчина вошёл в доверие к директору лесхоза. О данной афере было доложено в правоохранительные органы в том числе и руководству Московского УВДТ. Было принято решение о задержании подозреваемого вместе с автомобилем. Учитывая дерзкий характер и возможность наличия у него оружия были предприняты все меры предосторожности. Задержание было произведено в Смоленской области, где подозреваемый нашёл очередную гражданскую жену. Серьёзного сопротивления он не оказал. Оказавшись в камере предварительного заключения, рассказал, как в ночь на 1 августа 1975 года он из сумки спящей жены вытащил ключи от касс и сейфа, ночью пришёл на вокзал и похитил деньги спрятав, их вначале в сквере недалеко от вокзала, а потом — у одной из любовниц.

Действующие сотрудники Рязанского ЛО МВД России на транспорте с большим уважением относятся к полковнику милиции в отставке Василию Лотареву и желают ему крепкого здоровья, энергии и жизненных сил.