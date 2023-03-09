Раритетные рязанские троллейбусы утилизировать не будут

Начальник управления транспорта рязанской мэрии Вениамин Синяков сообщил, что раритетные городские троллейбусы утилизировать не будут. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Вениамин Синяков: «Никто не собирается их утилизировать. В Рязани существуют два троллейбуса-гармошки. Один ходит по маршруту, второй неисправен. В планах есть поиск спонсоров для восстановления троллейбуса, а также вложение собственных средств. Более того, есть горожане, которые готовы внести средства и сами участвовать в восстановлении раритетной техники»

Активисты предложили установить в Рязани новый арт-объект – троллейбус. В городе сохранилось две исторические машины – советский шарнирно-сочлененный троллейбус ЗиУ-383Б и грузовой троллейбус КТГ-2.

В управлении транспорта пообещали проработать инициативу. По словам общественников из блога Stvchannel Рязань, транспорт для нового арт-объекта очень интересен: грузовые троллейбусы мало кто видел, и установка его в общественном месте привлечёт внимание жителей и гостей города.