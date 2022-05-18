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Среда, 18 мая, 2022

Раненым в ходе спецоперации на Украине рязанским военным единовременно выплатят 500 тысяч рублей

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7info7
7info7

Раненым в ходе спецоперации на Украине рязанским военным единовременно выплатят 500 тысяч рублей

Военным из Рязанской области, которые пострадали в ходе специальной военной операции на Украине, выплатят по 500 тысяч рублей. Проект постановления об оказании им материальной помощи принят на заседании регионального правительства во вторник, 17 мая.

Предполагается единовременная выплата 500 тыс. руб. военнослужащим, получившим ранения. По 1 млн руб выплатят семьям погибших в ходе спецоперации.

Перечень региональных мер поддержки расширен по аналогии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года №98.

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