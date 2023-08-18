Работы по ремонту теплосетей в Рязани выполнены на 75%

Об этом сообщили на рабочей встрече в администрации, которую провел и.о. мэра Рязани Виталий Артемов.

Во встрече приняли участие руководители структурных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений, передает сайт администрации.

Виталий Артемов поручил активизировать работу по оформлению паспортов готовности – сейчас они есть только у 46% домов. Отмечается, что дома, у которых нет управляющих компаний, будут подготовлены к отопительному сезону силами аварийно-ремонтной службы.

Работы по ремонту теплосетей выполнены на 75%, сейчас осуществляется изоляция теплотрасс, ремонт котлов и опрессовка систем. При этом насосное оборудование и водоподогреватели котельных подготовлены в полном объеме.

Также в городе ведется работа по подключению новых социальных объектов к инженерным сетям.