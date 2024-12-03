Работы 4 этапа по благоустройству Лыбедского бульвара завершатся до 25 декабря

Выполнено 85% работ четвертого этапа благоустройства Лыбедского бульвара – от цирка до Кремлевского вала. Все работы данного этапа завершатся до 25 декабря. Об этом сообщил мэр Рязани Виталий Артёмов на заседании Правительства.

Сейчас подрядчик устанавливает большую детскую площадку, осуществляет монтаж системы освещения, производит озеленение территории. Ведутся работы по выкорчевыванию старых, засохших насаждений, на место которых посадят новые молоденькие ивы, сосны, липы, рябины и березы. Проект предусматривает велодорожку и смотровую площадку.

Работы будет принимать комиссия, в которую войдут представители общественности. Гарантия составит 5 лет. В случае обнаружения дефектов подрядчик устранит их за свой счет.

Стоимость проекта составляет 190,5 млн рублей.