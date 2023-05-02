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Вторник, 2 мая, 2023

Работодатели Рязанской области задолжали сотрудникам больше 33 млн рублей

Image by drobotdean on Freepik
Image by drobotdean on Freepik

Просроченная задолженность по зарплате в Рязанской области на 1 апреля 2023 года составила 33,4 млн рублей. Речь идёт об организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

По данным Рязаньстата, 18,7 млн рублей из общей суммы — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным в 2022 году и ранее, которая не была погашена в 2023 году.

165 человек не получили зарплату вовремя. Сумма просроченной задолженности в расчёте на одного работника составила 202,2 тысячи рублей.

По сравнению с февралём просроченная задолженность по заработной плате выросла на 4,1% – на 1323 тысячи рублей.

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