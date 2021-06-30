Работодателей Липецкой области обязали стимулировать вакцинацию среди сотрудников

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В Липецкой области продлили антикоронавирусные ограничения. Одним из пунктов нового документа является стимулирование рабочих на прививку. Соответствующее постановление подписал глава региональной администрации Игорь Артамонов.

Запрет на проведение массовых мероприятий продлили вплоть до 31 июля 2021 года. Заполняемость фитнес-залов должна составлять не более 20%.

В документе также имеется и ряд рекомендаций для работодателей. В частности, в Роспотребнадзоре посоветовали перевести сотрудников на дистанционную работу. Исключение составляют люди, которые не могут работать удаленно, а также те, у кого есть сертификат о вакцинации или справка об антителах.

К тому же, работодатели обязаны стимулировать сотрудников вакцинироваться от коронавируса.