Работники рязанской почты отметят профессиональный праздник 11 июля

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11 июля работники почтовой связи России будут отмечать свой профессиональный праздник – День российской почты.

Праздник был учрежден Указом Президента в 1994 году к 300-летию создания первой российской регулярной внутренней почтовой линии.

Рязанская почта – одно из самых больших предприятий в регионе.Оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города, труднодоступные и малонаселенные сельские пункты. Она включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, из которых 5 являются передвижными, 462 находятся в сельской местности, автобазу связи, 3 центра выдачи и получения посылок, участок курьерской доставки. Численность почтовых работников Рязанской области составляет около 3,5 тысяч человек, из них более 1600 – почтальоны.

Почтовая корреспонденция доставляется по 127 почтовым маршрутам общей протяженностью более 41 тысячи километров.

В 2020 году Рязанская почта приняла 23 миллиона писем и счетов, обработала более 850 тысяч посылок. Подписчикам доставлено более 3,6 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Объем транзакций, которые прошли через Рязанскую почту, составил более 8 миллионов квитанций (платежи, переводы).

В условиях пандемии коронавируса почтовики обслуживают клиентов в прежнем режиме, не просто продолжая выполнять свою работу, но и доставляя пенсии, корреспонденцию, продуты питания и товары первой необходимости жителям на дом, выполняя важнейшую социальную функцию. Для удобства клиентов были разработаны и внедрены новые дистанционные сервисы, которые быстро стали востребованы рязанцами. Для того, чтобы ими воспользоваться, клиентам достаточно зайти на сайт Почты России или скачать мобильное приложение компании.

«С почтовой службой связана жизнь каждого жителя региона. Почтовая профессия имеет богатую историю и является одной из самых достойных и уважаемых в мире. Усилия почтовиков направлены на качественное обслуживание клиентов, предложение им современных и востребованных услуг, это насущная необходимость, продиктованная временем. Почта — это то место, которое максимально доступно всем жителям области», – отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

В рамках празднования Дня Российской почты выпущен почтовый конверт и изготовлен календарный штемпель специального гашения с переводной датой для Рязани.