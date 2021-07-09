Работники рязанской почты отметят профессиональный праздник 11 июля

11 июля работники почтовой связи России будут отмечать свой профессиональный праздник – День российской почты.
Праздник был учрежден Указом Президента в 1994 году к 300-летию создания первой российской регулярной внутренней почтовой линии.
Рязанская почта – одно из самых больших предприятий в регионе.Оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города, труднодоступные и малонаселенные сельские пункты. Она включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, из которых 5 являются передвижными, 462 находятся в сельской местности, автобазу связи, 3 центра выдачи и получения посылок, участок курьерской доставки. Численность почтовых работников Рязанской области составляет около 3,5 тысяч человек, из них более 1600 – почтальоны.
Почтовая корреспонденция доставляется по 127 почтовым маршрутам общей протяженностью более 41 тысячи километров.
В 2020 году Рязанская почта приняла 23 миллиона писем и счетов, обработала более 850 тысяч посылок. Подписчикам доставлено более 3,6 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Объем транзакций, которые прошли через Рязанскую почту, составил более 8 миллионов квитанций (платежи, переводы).
В условиях пандемии коронавируса почтовики обслуживают клиентов в прежнем режиме, не просто продолжая выполнять свою работу, но и доставляя пенсии, корреспонденцию, продуты питания и товары первой необходимости жителям на дом, выполняя важнейшую социальную функцию. Для удобства клиентов были разработаны и внедрены новые дистанционные сервисы, которые быстро стали востребованы рязанцами. Для того, чтобы ими воспользоваться, клиентам достаточно зайти на сайт Почты России или скачать мобильное приложение компании.
В рамках празднования Дня Российской почты выпущен почтовый конверт и изготовлен календарный штемпель специального гашения с переводной датой для Рязани.