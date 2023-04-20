Работники РНПК сдали кровь в день донора

В четверг, 29 апреля, в Национальный день донора, работники РНПК сдали кровь. Донорами стали 50 сотрудников, среди которых были операторы технологических установок, инженеры, лаборанты. Каждые сданные ими 450 миллилитров крови помогут трём пациентам.

Вместе со сдававшими кровь впервые, в благотворительной акции принимали участие и почётные доноры. Один из них — оператор технологических установок установки АВТ4 цеха № 1 по первичным процессам Дмитрий Кудинов.

Звание Почётный донор России рязанец получил ещё в 2016 году. На сегодняшний день Кудинов сдал кровь 110 раз, а общий объем биоматериала, который пополнил областной центр переливания крови, составил более 49 литров. Несложно подсчитать, что Дмитрий помог 330 людям.

«Впервые я сдал кровь, когда служил в рядах армии, в 1997 году. Тогда мы встречали раненных ребят, которых привозили из Чечни на лечение в центральный военный госпиталь. Кровь сдал, не раздумывая, — рассказал Кудинов. — Так и втянулся. Одно время по причине хороших показателей крови был донором для областного перинатального центра, помогая роженицам и новорожденным. Кровь сдаю шесть раз в год».

Охрана здоровья сотрудников и поддержание здорового образа жизни является важнейшим приоритетом социальной политики Компании «Роснефть».

Работники Рязанской НПК проходят регулярные медицинские осмотры, участвуют в мероприятиях по профилактике инфекционных заболеваний и пользуются льготами по санаторно-курортному, реабилитационно-восстановительному лечению и оздоровлению. Кроме того, на предприятии проводятся Дни здоровья, где сотрудники могут получить консультацию специалиста и пройти медосмотр. В столовой завода представлено ЗОЖ-меню, свежие фрукты и овощи в качестве полезного перекуса.