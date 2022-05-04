Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы

В преддверии Дня Победы Рязанская НПК (входит в НК «Роснефть») провела акцию «Диктант Победы». Участие в ней приняли работники предприятия.

Нефтезаводчанам предложили посмотреть документальный фильм «Дорога домой» и написать под диктовку отрывок книги «Война. Письма домой». Авторы фильма и книги – рязанские журналисты Евгений Баранцев и Александр Анитов. В основе сюжетов произведений – письма родителям с фронта нашего земляка Арсения Благонравова, который ушёл воевать в 1941 году.

Написавшие лучше всех Диктант Победы сотрудники Рязанской НПК получат ценные призы, остальные участники акции – памятные сувениры.

Рязанская НПК планирует принять активное участие в праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Молодые работники предприятия уже посетили адреса, где проживают ветераны, узники концлагерей, труженики тыла и дети войны. Молодёжь передала им подарки – наборы полотенец и продукты к праздничному столу. 5 мая нефтезавод пригласит ветеранов на праздничный концерт, в ходе которого прозвучат песни военных лет в исполнении Александра Суханова в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Вместе с волонтёрами Победы Рязанская НПК проведёт для рязанских школьников классный час, в ходе которого расскажут о рязанцах – героях Великой Отечественной войны, имена которых носят улицы города.

Кроме того, в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо на разных площадках предприятия будут подняты знамёна Победы. По многолетней традиции этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы. Сотрудники нефтезавода также продолжат традицию по озеленению города. 130 пирамидальных тополей и лип они планируют высадить в рамках акции «Аллея Славы».