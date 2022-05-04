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Среда, 4 мая, 2022

Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы

Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы

7info7

В преддверии Дня Победы Рязанская НПК (входит в НК «Роснефть») провела акцию «Диктант Победы». Участие в ней приняли работники предприятия.

Нефтезаводчанам предложили посмотреть документальный фильм «Дорога домой» и написать под диктовку отрывок книги «Война. Письма домой». Авторы фильма и книги – рязанские журналисты Евгений Баранцев и Александр Анитов. В основе сюжетов произведений – письма родителям с фронта нашего земляка Арсения Благонравова, который ушёл воевать в 1941 году.

Написавшие лучше всех Диктант Победы сотрудники Рязанской НПК получат ценные призы, остальные участники акции – памятные сувениры. 

Рязанская НПК планирует принять активное участие в праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  Молодые работники предприятия уже посетили адреса, где проживают ветераны, узники концлагерей, труженики тыла и дети войны. Молодёжь передала им подарки – наборы полотенец и продукты к праздничному столу. 5 мая нефтезавод пригласит ветеранов на праздничный концерт, в ходе которого прозвучат песни военных лет в исполнении Александра Суханова в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Вместе с волонтёрами Победы Рязанская НПК проведёт для рязанских школьников классный час, в ходе которого расскажут о рязанцах – героях Великой Отечественной войны, имена которых носят улицы города.

Кроме того, в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо на разных площадках предприятия будут подняты знамёна Победы. По многолетней традиции этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы. Сотрудники нефтезавода также продолжат традицию по озеленению города. 130 пирамидальных тополей и лип они планируют высадить в рамках акции «Аллея Славы».

Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы

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В преддверии Дня Победы Рязанская НПК (входит в НК «Роснефть») провела акцию «Диктант Победы». Участие в ней приняли работники предприятия.

Нефтезаводчанам предложили посмотреть документальный фильм «Дорога домой» и написать под диктовку отрывок книги «Война. Письма домой». Авторы фильма и книги – рязанские журналисты Евгений Баранцев и Александр Анитов. В основе сюжетов произведений – письма родителям с фронта нашего земляка Арсения Благонравова, который ушёл воевать в 1941 году.

Написавшие лучше всех Диктант Победы сотрудники Рязанской НПК получат ценные призы, остальные участники акции – памятные сувениры. 

Рязанская НПК планирует принять активное участие в праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  Молодые работники предприятия уже посетили адреса, где проживают ветераны, узники концлагерей, труженики тыла и дети войны. Молодёжь передала им подарки – наборы полотенец и продукты к праздничному столу. 5 мая нефтезавод пригласит ветеранов на праздничный концерт, в ходе которого прозвучат песни военных лет в исполнении Александра Суханова в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Вместе с волонтёрами Победы Рязанская НПК проведёт для рязанских школьников классный час, в ходе которого расскажут о рязанцах – героях Великой Отечественной войны, имена которых носят улицы города.

Кроме того, в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо на разных площадках предприятия будут подняты знамёна Победы. По многолетней традиции этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы. Сотрудники нефтезавода также продолжат традицию по озеленению города. 130 пирамидальных тополей и лип они планируют высадить в рамках акции «Аллея Славы».

Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
Работники рязанского нефтезавода написали Диктант Победы
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