Работник интернет-магазина в Рязани украл смартфон

32-летнему рязанцу по статье о краже грозит до 2 лет лишения свободы.

Сотрудник интернет-магазина сообщил полицейским, что покупатель заказал онлайн мобильный телефон, забрал его из пункта выдачи, но позже вернул, поскольку телефон его не устроил. В пункте выдачи возвращённый товар упаковали и отправили назад на склад. Уже оттуда пришло сообщение, что коробка оказалась пуста.

Правоохранители проверили всю цепь транспортировки телефона и выяснили, что к краже причастен 32-летний житель Рязани – сотрудник интернет-магазина. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, мужчина узнал, что его коллега готовит возвращённый гаджет к отправке на склад. Оставшись в одиночестве в пункте выдачи, злоумышленник вскрыл коробку, достал телефон, а затем устранил следы вскрытия упаковки.