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Общество

Работающих пенсионеров в августе ждёт прибавка

Алексей Самохин

С 1 августа 2025 года пенсии работающих россиян увеличатся с учетом пенсионных баллов, накопленных в 2024 году. Максимальная прибавка составит 437,07 рубля, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе и феврале 2025 года, по поручению президента, были проведены индексации пенсий на 7,3% и 9,5%. Они затронули как неработающих, так и работающих пенсионеров. При этом в августе 2025 года работающих пенсионеров ожидает еще одно повышение — беззаявительная корректировка страховой пенсии с учетом начисленных в 2024 году пенсионных баллов. Максимальная прибавка при такой корректировке составит 437,07 рубля», — отметил экономист.

Он также напомнил, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Ожидается, что их средний размер составит около 15,5 тыс. рублей. 

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Военные пенсии с 1 января уже выросли на 9,5%, а выплаты за январь и февраль военные пенсионеры получат в феврале. Балынин уточнил, что это дополнительное повышение, а основная индексация запланирована на 1 октября — тогда выплаты увеличатся еще на 4,5%.

С учетом январской индексации средняя пенсия в России составляет 24 тыс. рублей.

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