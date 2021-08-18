Пьяный водитель протаранил трактор в Милославском районе

В Милославском районе Рязанской области нетрезвый водитель устроил ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась 17 августа в 16.30 на 110-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское. Нетрезвый 32-летний житель Скопинского района на автомобиле ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость и столкнулся погрузчиком «DOOSAN» под управлением 56-летнего жителя Скопина.
Водитель легковушки госпитализирован, 65-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь.
Обстоятельства происшествия уточняются.