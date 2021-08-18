29.3 C
Рязань
Среда, 18 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Пьяный водитель протаранил трактор в Милославском районе

7info
Пьяный водитель протаранил трактор в Милославском районе
- Advertisement -

В Милославском районе Рязанской области нетрезвый водитель устроил ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 17 августа в 16.30 на 110-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское. Нетрезвый 32-летний житель Скопинского района на автомобиле ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость и столкнулся погрузчиком «DOOSAN» под управлением 56-летнего жителя Скопина.

Водитель легковушки госпитализирован, 65-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Пьяный водитель протаранил трактор в Милославском районе

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]