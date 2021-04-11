Пьяный сын до смерти забил пожилого отца в Рязанском районе

Под Рязанью пьяный сын забил до смерти пожилого отца. Об этом сообщает издание «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Юлию Баранову.

Трагедия произошла 8 апреля в посёлке Мурмино. Труп мужчины 1944 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в его собственном доме. В убийстве мужчины подозревают сына.

По версии следователей, между отцом и сыном случилась ссора. В ходе конфликта нетрезвый мужчина начал избивать родственника. Нанесённые побои оказались несовместимыми с жизнью.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.