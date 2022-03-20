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Воскресенье, 20 марта, 2022

ПУВР поддержит инициативу убрать переход на Первомайском проспекте Рязани

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ПУВР поддержит инициативу убрать переход на Первомайском проспекте Рязани

7info

Автомобильное сообщество «Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР» поддержит инициативу убрать нерегулируемый пешеходный переход на перекрёстке Первомайского проспекта с улицей Пожалостина. Об этом 20 марта, во время прямого эфира, сообщил руководитель сообщества Георгий Парублев.

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Сам Парублев считает, что переход нужно оставить, но большинство участников опроса в группе высказались за то, чтобы его убрать. Поэтому на заседании рабочей  группы по улучшению дорожного хозяйства Рязани он поддержит именно это решение. 

По данным Госавтоинспекции, переход опасен — за 2 года там погибло 2 человека, 2 получили травмы.

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