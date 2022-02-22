Путин заявил об угрозе бомбардировок Астрахани силами НАТО

Президент России Владимир Путин в своем обращении по поводу признания ДНР и ЛНР упомянул угрозу бомбардировок Астраханской области.

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Глава государства уточнил, что в случае размещения на Украине высокоточного оружия НАТО регион может оказаться под ударом, поскольку многие аэродромы соседней страны расположены недалеко от российских границ.

«Размещенная тактическая авиация, включая носители высокоточного оружия, сможет поражать нашу территорию на глубину до рубежа Волгоград-Казань-Самара-Астрахань», – отметил Путин.

По словам президента, при развертывании на украинской земле средств разведки силы Североатлантического альянса смогут контролировать воздушное пространство России до Урала.