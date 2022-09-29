Путин сделал заявления по поводу частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин, 29 сентября, выступая на заседании Совбеза, сделал несколько заявлений по поводу частичной мобилизации.

Глава государства отметил, что призывать должны граждан, имеющих военный опыт. Это требование должно выполняться неукоснительно.

Перед отправкой в часть мобилизованные должны пройти медицинскую подготовку.

Президент поручил разобраться в каждом конкретном случае неправомерной мобилизации, при ошибке людей нужно вернуть домой.

— Добровольцев без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны, надо без суеты разобраться со всем этим, — отметил президент.

Для оперативного реагирования в призывные комиссии нужно включить прокуроров, считает Владимир Путин.