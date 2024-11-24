Воскресенье, 24 ноября, 2024
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Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который позволяет списывать долги по кредитам для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Этот закон был подписан 23 ноября 2024 года и вводит несколько ключевых условий для списания задолженности.

Основные положения закона:

  • Сумма долга: Списанию подлежат долги по кредитам, не превышающим 10 миллионов рублей.
  • Сроки: Долги могут быть списаны только в том случае, если судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года. Это означает, что списание касается только тех кредитов, по которым уже начато судебное взыскание или исполнительное производство.
  • Кто может претендовать: Право на списание долгов имеют участники СВО, призванные на военную службу по мобилизации, проходящие службу по призыву или заключившие контракт. Также это право распространяется на членов их семей.
  • Льготный период: Участники СВО могут рассчитывать на льготный период по исполнению кредитных обязательств, который может длиться в течение срока мобилизации, срока контракта или срока участия в СВО плюс 180 дней.
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