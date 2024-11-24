Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который позволяет списывать долги по кредитам для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Этот закон был подписан 23 ноября 2024 года и вводит несколько ключевых условий для списания задолженности.

Основные положения закона: