Четверг, 23 мая, 2024

Путин отметил позитивную динамику Рязанской области в рейтинге качества жизни

Автор: 7info

Опубликовано

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Рязанской области по улучшению качества жизни населения. Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), в котором принял участие губернатор Павел Малков.

На заседании обсуждались итоги работы АСИ за прошедший год, планы на будущее, а также вопросы улучшения инвестиционного климата в стране. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила рейтинг оценки регионов по созданию комфортной среды для жизни.

Владимир Путин особо отметил регионы, демонстрирующие положительную динамику и активное стремление к созданию благоприятных условий для самореализации граждан. Рязанская область была названа в числе таких регионов.

«Это радует, потому что в этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути», — подчеркнул Президент.

По словам губернатора Павла Малкова, Рязанская область показала значительный рост по нескольким направлениям рейтинга качества жизни АСИ.

«Благодарю Владимира Владимировича за высокую оценку. Впереди очень много работы для нас по всем направлениям», — отметил глава региона.

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