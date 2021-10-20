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Среда, 20 октября, 2021
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Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

7info7

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было озвучено в ходе совещания с членами правительства РФ.

Глава государства отметил, что выходные вводятся с сохранением заработной платы.

Кроме того, он отметил, что главы регионов имеет право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране. Речь идёт, в первую очередь, о регионах с высокой заболеваемостью COVID-19.

Следовательно, в некоторых субъектах РФ нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября.

При необходимости нерабочие дни могут продлить после 7 ноября.

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