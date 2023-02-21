Путин: Донбасс боролся и верил, что Россия придёт на помощь

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин начал выступать с посланием Федеральному собранию РФ.
Речь глава государства начал со специальной военной операции. По словам Владимира Путина, всё время после государственного переворота на Украине в 2014 году Донбасс боролся и верил, что Россия придёт на помощь.
Президент отметил большую роль Запада в начале СВО. Западный режим готовил Украину к конфликту, поставляли оружие, разжигали обстановку в регионе.
По словам Путина, также бессовестно западные страны вели себя, разрушая Ирак, Югославию, Ливию, Сирию.
— От этого позора им никогда не отмыться, — сказал президент РФ.
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