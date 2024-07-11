Четверг, 11 июля, 2024

Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии

Автор: 7info

Опубликовано

Россия
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвует в специальной военной операции (СВО) на стороне РФ. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов, пишет РИА Новости. 

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что Александру Йокичу грозит депортация на родину и лишение свободы на срок до 25 лет по статье «наёмничество». По словам Хинштейна, это связано с тем, что Йокич воюет за интересы России в зоне СВО.

Указ о предоставлении гражданства Йокичу гласит: «В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю… Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц… Йокича Александра, родившегося 26 января 2003 года в Сербии».

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