Пушилин прокомментировал ситуацию в Макеевке

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с гибелью военнослужащих в Макеевке. Соответствующий пост он опубликовал в телеграм-канале.

Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество!

Большинство из них, едва выбиравшись из повреждённого американскими хаймерсами здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей.

Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших — это те, кто погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев.

Дальше. Офицеры полка, некоторые, кстати, так же из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб.

И последнее. Всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории Республики, потом в других регионах России.

Также бойцам полка, чье обмундирование и экипировке осталось под завалами, будет выдано все необходимое — данный вопрос под контролем соответствующих служб.