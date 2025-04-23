Пульмонолог Елена Ахадова рассказала о врагах астматиков

Врач-пульмонолог высшей квалификационной категории Елена Ахадова рассказала о весеннем обострении бронхиальной астмы. Её статьбю опубликовала официальная страница Рязанской ОКБ ВКонтакте.

Бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как приступы затруднения дыхания, удушья, свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности, и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей.

В Рязани главным врагом «астматика» является цветение деревьев. Комплекс симптомов, связанных с неблагоприятным воздействием пыльцы, носит название поллиноз.

Реклама

Основные симптомы поллиноза:

— насморк, заложенность носа;

— чихание;

зуд в носу, в ушах и в полости рта;

— конъюнктивит (покраснение и зуд глаз, светобоязнь, слезотечение, ощущение «песка в глазах»);

— происходит обострение бронхиальной астмы, которое характеризуется затрудненным дыханием, одышкой, свистами в грудной клетке.

Аллергия на пыльцу березы может проявляться и другими, более редкими, симптомами:

— кожными высыпаниями;

— головной болью;

— нарушением пищеварения и т. д.

Для профилактики аллергии и астмы необходимо не только придерживаться лечения, но и:

— регулярно проводить дома влажную уборку;

— исключить нахождение рядом возможных аллергенов;

— не принимать в пищу продукты с синтетическими добавками;

— не запускать и сразу лечить возможные заболевания верхних дыхательных путей;

— наладить эмоциональный фон, исключить перенапряжение, раздражимость;

— заниматься посильной физической нагрузкой.

Наблюдайтесь у врача-пульмонолога и врача-аллерголога для контроля симптомов и при необходимости коррекции лекарственных препаратов.