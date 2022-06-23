«Пуля осталась в голове»: мать раненной девочки рассказала о стрельбе на Урале

Мама раненной в голову 11-летней девочки в селе Нижняя Синячиха рассказала о трагедии, пишет КП.

В тот злополучный вечер девочка гуляла с подружками на улице. В это время женщина была на работе.

«Она попросилась еще погулять с девочками, папа разрешил. Потом хлопок. И одна из подружек стучится к нам, а дочка вся в крови лежит. Муж ее на машине сразу в больницу отвез», – пояснила мать ребенка.

В полночь за девочкой вылетел вертолет, чтобы доставить ее в ДГКБ №9. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. Накануне ей провели операцию на черепе.

Мать отметила, что врачи удалили гематому, но пуля осталась в голове ее дочери. Кто именно стрелял, и какой у него был мотив до сих пор остается загадкой. Возбуждено уголовное дело.