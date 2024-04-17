Пугачева раскрыла подруге, почему не может вернуться на Родину

Подруга певицы Аллы Пугачевой рассказала МК, почему примадонна на самом деле уехала из России.
Артистка лично сообщила об этом собеседнице издания.
Женщина добавила, что отъезд Пугачевой из России – не вызов или позиция, а желание сохранить семью.
Подруга певицы Аллы Пугачевой рассказала МК, почему примадонна на самом деле уехала из России.
Артистка лично сообщила об этом собеседнице издания.
Женщина добавила, что отъезд Пугачевой из России – не вызов или позиция, а желание сохранить семью.
Популярные материалы
Последние публикации