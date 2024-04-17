Среда, 17 апреля, 2024

Пугачева раскрыла подруге, почему не может вернуться на Родину

Автор: powder

Опубликовано

Подруга певицы Аллы Пугачевой рассказала МК, почему примадонна на самом деле уехала из России.

Артистка лично сообщила об этом собеседнице издания.

«Она грустно сказала мне: «Я там, где моя семья». То есть муж и дети», – пояснила подруга примадонны.

Женщина добавила, что отъезд Пугачевой из России – не вызов или позиция, а желание сохранить семью.

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