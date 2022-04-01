Публицист Евгений Понасенков включён в реестр СМИ-иноагентов

Российский публицист и видеоблогер Евгений Понасенков включен в реестр СМИ-иноагентов. Информация появилась на сайте Министерства юстиции РФ 1 апреля.

- Реклама -

Всего в пятницу, 1 апреля, в реестр внесли ещё 7 человек.