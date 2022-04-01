Публицист Евгений Понасенков включён в реестр СМИ-иноагентов

Российский публицист и видеоблогер Евгений Понасенков включен в реестр СМИ-иноагентов. Информация появилась на сайте Министерства юстиции РФ 1 апреля.
- Реклама -
Всего в пятницу, 1 апреля, в реестр внесли ещё 7 человек.
Российский публицист и видеоблогер Евгений Понасенков включен в реестр СМИ-иноагентов. Информация появилась на сайте Министерства юстиции РФ 1 апреля.
Всего в пятницу, 1 апреля, в реестр внесли ещё 7 человек.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru