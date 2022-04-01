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Пятница, 1 апреля, 2022

Публицист Евгений Понасенков включён в реестр СМИ-иноагентов

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Публицист Евгений Понасенков включён в реестр СМИ-иноагентов

Александр Ильин
Фото: Telegram-канал «Евгений Понасенков»

Российский публицист и видеоблогер Евгений Понасенков включен в реестр СМИ-иноагентов. Информация появилась на сайте Министерства юстиции РФ 1 апреля. 

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Всего в пятницу, 1 апреля, в реестр внесли ещё 7 человек.

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