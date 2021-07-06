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Вторник, 6 июля, 2021
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Публичные слушания по внесению изменений в устав города прошли в Рязани

Елена Лобанова
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Во вторник, 6 июля, в Рязани прошли публичные слушания по внесению изменений в устав города. На встрече обсудили полномочия депутатов гордумы согласовывать кандидатов на должность начальников муниципальных предприятий и заместителей главы администрации. 

На слушаниях свою точку зрения высказали депутаты, представитель различных министерств и ведомств, а также жители города. 

Депутат гордумы Сергей Караев отметил, что необходимо предоставить гордуме право согласовывать назначение и увольнение заместителей мэра, начальников структурных подразделений и муниципальных предприятий. 

— Причиной данной инициативы является сложившееся положение. Отсутствие на сегодняшний день транспортной схемы, состояние дорог и прочие моменты, характерные для каждого округа. Все эти вопросы влияют на комфортное проживание в нашем городе, — отметил Караев. 

Сергея Караева поддержали и другие депутаты гордумы. Каждый из выступавших говорил об улучшении условий для жизни людей. В частности, Александр Чайка отметил, что каждый горожанин должен увидеть, достоин или нет человек занимать определенную должность. 

— Согласование — сито, через которое кандидат на должность обязан пройти. Начальники муниципальных предприятий — серьезные позиции, на которых не должно быть случайных людей. Если кандидат достоин, то ни один депутат не будет возражать, — заключил депутат гордумы. 

Против данной инициативы выступили прокуратура, министерство юстиции и министерство по делам территорий. Они считают, что эта просьба противоречит действующему законодательству. Позицию поддержали и в рязанском отделении ассоциации юристов РФ. 

Депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев предложил доработать проект. 

— Все мы хотим, чтобы в нашем городе был порядок. Сама идея внесения изменений в устав — очень здравая. Но, как говорится, дьявол всегда кроется в деталях. Вопрос в формулировках. Если бы все нюансы были раскрыты, было бы меньше вопросов, — подчеркнул Парсентьев. 

Против инициативы выступили представители ТОС. Они направили 16 обращений. 

По результатам публичных слушаний подготовят итоговый документ.

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