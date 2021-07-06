Публичные слушания по внесению изменений в устав города прошли в Рязани

Во вторник, 6 июля, в Рязани прошли публичные слушания по внесению изменений в устав города. На встрече обсудили полномочия депутатов гордумы согласовывать кандидатов на должность начальников муниципальных предприятий и заместителей главы администрации.
На слушаниях свою точку зрения высказали депутаты, представитель различных министерств и ведомств, а также жители города.
Депутат гордумы Сергей Караев отметил, что необходимо предоставить гордуме право согласовывать назначение и увольнение заместителей мэра, начальников структурных подразделений и муниципальных предприятий.
Сергея Караева поддержали и другие депутаты гордумы. Каждый из выступавших говорил об улучшении условий для жизни людей. В частности, Александр Чайка отметил, что каждый горожанин должен увидеть, достоин или нет человек занимать определенную должность.
Против данной инициативы выступили прокуратура, министерство юстиции и министерство по делам территорий. Они считают, что эта просьба противоречит действующему законодательству. Позицию поддержали и в рязанском отделении ассоциации юристов РФ.
Депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев предложил доработать проект.
Против инициативы выступили представители ТОС. Они направили 16 обращений.
По результатам публичных слушаний подготовят итоговый документ.