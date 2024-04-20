ПСО «ЛизаАлерт» Рязанской области празднует 12-летие

20 апреля поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит свой 12 день рождения с момента основания отряда на территории Рязанской области.

За это время отряд получил 2321 заявки на поиск пропавших людей. Найдены живыми из них — 1664. Найдены погибшими — 273. Родные найдены у 53 людей.

Сейчас отряд — это несколько десятков неравнодушных людей: женщины и мужчины, студенты и предприниматели, одинокие и имеющие спутников жизни. Каждый в отряде помогает в меру своих возможностей. Для этого существуют разные направления помощи, среди них: информационные координаторы, занимающиеся прозвоном заявителей, отрабатывающие свидетельства, прозванивающие больницы, кинологическое направление, пресс-служба, добровольцы, подготавливающие карты поиска и обрабатывающие треки с поисковых задач, беспилотная авиация, обучение новичков, Школа «ЛизаАлерт», занимающаяся профилактикой безопасности среди детей и их родителей, и многие другие направления.

Каждый поиск — это тесное и плодотворное взаимодействие с МВД и Следственным Комитетом. Поиски в природной среде — это взаимодействие с МЧС и спасателями.

Для плодотворной работы отряда главный ресурс — это люди. Абсолютно любой человек старше 18 лет может быть полезен отряду. Чтобы присоединиться к «ЛизаАлерт» Рязанской области достаточно просто заполнить анкету ВКонтакте (https://vk.com/lizaalert_rzn?w=app5619682_-36018694%2523688729) или оставить свои контактные данные по номеру бесплатной горячей линии «ЛизаАлерт» 8800(700)54-52.