Психолог объяснила, почему секс на первом свидании опасен

Вопрос о сексе на первом свидании достаточно сложный, так как отношения между людьми после физической близости могут развиваться по-разному, — поделилась своим мнением с NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер.

По её словам, в этом вопросе важно ориентироваться на свои ощущения и уровень доверия к партнёру. Однако специалист посоветовала женщинам избегать таких ситуаций, чтобы не навредить своей психике.

«Всё очень индивидуально. Есть много пар, у которых произошёл секс на первом свидании, а потом начался роман, родились дети, и они живут счастливо. Если людей захлестнула страсть, то, конечно, можно заняться сексом на первом свидании. Всё зависит от ваших внутренних ощущений, уровня доверия к партнёру и цели встречи», — пояснила она.

Миллер отметила, что мужчины часто сталкиваются с неуравновешенными женщинами, которые после секса видят в них спутника на всю оставшуюся жизнь. По её словам, это связано с влиянием женских гормонов, а также с национальными, культурными и религиозными установками.

«Женщины не относятся к сексу так легко, как мужчины. После секса мужчины думают только о том, чтобы повторить это, и не всегда даже помнят лицо женщины, максимум — ощущения», — подчеркнула эксперт.

Психолог посоветовала женщинам позаботиться о своей личной безопасности и отказаться от секса на первом свидании. По её словам, это поможет сохранить психику до тех пор, пока отношения не станут более серьёзными.