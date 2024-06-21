Психолог объяснила, почему секс на первом свидании опасен

Вопрос о сексе на первом свидании достаточно сложный, так как отношения между людьми после физической близости могут развиваться по-разному, — поделилась своим мнением с NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер.
По её словам, в этом вопросе важно ориентироваться на свои ощущения и уровень доверия к партнёру. Однако специалист посоветовала женщинам избегать таких ситуаций, чтобы не навредить своей психике.
Миллер отметила, что мужчины часто сталкиваются с неуравновешенными женщинами, которые после секса видят в них спутника на всю оставшуюся жизнь. По её словам, это связано с влиянием женских гормонов, а также с национальными, культурными и религиозными установками.
Психолог посоветовала женщинам позаботиться о своей личной безопасности и отказаться от секса на первом свидании. По её словам, это поможет сохранить психику до тех пор, пока отношения не станут более серьёзными.