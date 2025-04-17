Психолог объяснила одиночество Николая Баскова и дала прогноз на брак

Народный артист России Николай Басков после развода со своей единственной женой Светланой Шпигель в 2008 году по-прежнему остается не только главным «натуральным блондином» страны, но и убежденным холостяком. Кроме того, его единственный сын Бронислав не поддерживает с отцом никаких отношений.

О причинах одиночества певца и о том, почему его сын отказывается от общения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, причина разрыва с сыном кроется в том, как сформировалось его восприятие отца. Люди, окружавшие ребенка, создали крайне негативный образ артиста.

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«В этой ситуации Николай, увы, ничего уже изменить не сможет. Отношения с этим ребенком восстановить невозможно — в его сознании образ отца окрашен исключительно в черные краски. Поэтому, к сожалению, позитивного исхода ждать не стоит», — пояснила Абравитова.

Что касается личной жизни, эксперт считает, что Басков вряд ли так одинок, как это выглядит со стороны. По её мнению, он действительно мужчина, который пользуется вниманием.

«Уверена, впереди у него брак. Басков — человек основательный и целостный, и в какой-то момент он обязательно придет к созданию семьи. Подобные люди во второй половине жизни начинают особенно ценить семейные отношения. А желающих выйти за него замуж — огромное количество», — добавила психолог.

«Я уже нагулялся»: Николай Басков заявил о желании создать семью

Абравитова уверена, что артист будет выбирать партнёршу, которая также обладает внутренней целостностью и серьезным отношением к жизни. Он настроен на искренние отношения, без манипуляций и фальши.

«Я уверена, что и сейчас у него всё не так уж плохо в личной жизни. Судя по его психологическому типу, создание семьи — вполне вероятный и закономерный шаг. Несмотря на весёлый и слегка эпатажный имидж, Басков производит впечатление человека с глубокими духовными ценностями и правильной человеческой основой», — сказала эксперт.

Психолог также отметила, что все, кто имел дело с Басковым — как в личной, так и в профессиональной сфере, — отмечают его доброжелательность и простоту в общении, несмотря на его звездный статус.

«Многие звезды ведут себя надменно, ставят себя выше других, а у Баскова — и демократичность, и человечность. Он общается с людьми на равных, глаза в глаза, а не сверху вниз. Это говорит о его мудрости и зрелом взгляде на жизнь. Такие качества указывают на его целостность и верные жизненные ориентиры. Он не распыляется в личных отношениях и, безусловно, со временем встретит свою вторую половинку», — подытожила Абравитова.