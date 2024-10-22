Психолог объяснила, как распознать измену мужа по его поведению

Психолог Адиля Бурова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как понять, что муж нашел любовницу.

Измена — общая ответственность

По словам Буровой, в любых отношениях могут возникнуть предпосылки к измене. Когда между мужчиной и женщиной есть искренний контакт, возможность быть собой и настоящая близость, им не нужны сторонние отношения. Парам важно исследовать свой контакт друг с другом, а также свой тип привязанности. Например, при избегающем типе привязанности постоянное общение с партнером может вызывать раздражение, что часто приводит к претензиям и конфликтам.

Психолог подчеркнула, что ответственность за измену в паре лежит на обоих партнерах в равной мере.

«Любовница не появится без сознательного согласия жены. Когда в паре не хватает энергии, появляется любовница или любовник. В такой ситуации полезно обратиться к психологу и разобраться в причинах. Если муж изменяет, развод не всегда является решением. Важно разобраться с собой и задать вопрос: “Что произошло во мне и в наших отношениях, что появилась любовница?”», — объяснила Бурова.

Признаки измены

Существует множество признаков, которые могут свидетельствовать о том, что мужчина завел другую женщину. Это проявляется в его поведении, общении и внешности. Мужчина может стремиться изменить свою жизнь, и вдруг в его привычках появляются изменения.

По словам Буровой, женщины интуитивно чувствуют измену. В большинстве случаев они догадываются о неверности, но могут находить оправдания или игнорировать явные признаки, обманывая самих себя.

Психолог перечислила несколько характерных признаков, по которым можно заподозрить измену:

Резкая перемена внешности: муж начинает следить за собой, меняет прическу, выбирает другой парфюм или стиль одежды, хотя раньше не уделял этому внимания.

В отношениях появляется ложь: муж часто изворачивается, избегает прямого взгляда и придумывает неправдоподобные объяснения.

Без видимых причин начинаются частые командировки, которых раньше не было.

Муж может изменить свои вкусовые предпочтения.

В его речи появляются новые выражения, которые никто из привычного окружения не использует.

Мужчина начинает называть жену ласковыми прозвищами, такими как «пупсик», «зайчик» или «солнышко», хотя раньше этого не делал, чтобы случайно не перепутать имя с любовницей.

В сексе могут появиться новшества или, наоборот, он начинает избегать близости.

Из-за чувства вины муж может начать дарить жене подарки, чего раньше не делал.

Он может начать дарить специфичные подарки, такие как нижнее белье или духи, которые женщина обычно покупала сама.

Мужчина становится недовольным женой и пытается «переделать» её под любовницу.

Эти признаки могут помочь женщине заметить, что что-то не так в отношениях, и разобраться в ситуации.