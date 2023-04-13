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Четверг, 13 апреля, 2023
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Психолог Миллер рассказала, как пережить смерть близкого человека

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Изображение от Freepik

Смерть близкого — это трагедия, и каждый переживает ее по-разному. Одни продолжают жить дальше, другие уходят в себя и не общаются. Психолог Александра Миллер рассказала корреспонденту ФАН, как действовать в подобной ситуации.

Основная проблема в проживании горя — это непринятие утраты. Важно дать выход накопившимся эмоциям. Нужно разрешить себе поплакать, выразить свои эмоции, иначе они могут застрять. Человек должен прожить горе, быть гибким и адаптивным, иметь взрослую жизненную позицию.

Чувство вины — это еще один осложняющий фактор. Но можно исправить ошибки, написав письмо или смс, выразив всё, что не успели.

Поддержку может оказать близкий человек, находясь рядом, гуляя, разговаривая на отвлеченные темы, едя вкусную еду.

Важно не устраивать мемориальный памятник с вещами умершего на каждом шагу. Если вы жили вместе, можно поменять место жительства или сделать ремонт, чтобы не напоминать постоянно об ушедшем человеке.

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